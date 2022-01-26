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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف يستخدم زيت الخروع لعلاج آلام الركبة.. تعرف على الخطوات

زيت الخروع
زيت الخروع

يمكن أن يخفف زيت الخروع العديد من حالات آلام الركبة فهو مضاد للجراثيم ومضاد للفيروسات . 

ويستخدم زيت الخروع على نطاق واسع موضعياً لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات المرضية المؤلمة مثل التهاب المفاصل وعرق النسا وآلام الظهر للمساعدة في تخفيف الألم وتوفير الراحة.

 يمكنك وضع القليل من زيت الخروع الساخن مباشرة على مفصل الركبة وتركه للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:


1-أخذ قطعة من القماش ونقعها في ماء ساخن.
2-صب بعض زيت الخروع عليها، وعصرها جيدا.
3-وضع القماش على الركبة المصابة، ولفها بغلاف بلاستيكي لتثبيتها في مكانها وتركها لمدة 6 إلى 7 ساعات.
4-سيوفر زيت الخروع هذا لآلام الركبة راحة طويلة الأمد.

فوائد زيت الخروع
 

كيفية استخدام زيت الخروع لعلاج التهاب المفاصل؟

أهمها الوقاية من أمراض القلب.. فوائد زيت المارولا

1-زيادة المناعة
 

عادةً ما يزيد زيت الخروع من إجمالي عدد الخلايا التائية  هي نوع من خلايا الدم البيضاء المصممة لصد المرض.

 تحدد الخلية التائية وتقتل الفيروسات والبكتيريا والفطريات وفي بعض الحالات حتى الخلايا السرطانية.

2-يعزز الدورة الدموية
 

إن المناعة وتدفق الدم السليم يسيران جنبًا إلى جنب. إذا لم يعمل جهازك المناعي، فسوف تصاب بأمراض مزمنة. نظام الدورة الدموية أمر بالغ الأهمية لإبقائنا على قيد الحياة من خلال جلب الأكسجين إلى خلايانا. ثبت أن زيت الخروع يساعد في تدفق الدم.

 

3-للتخلص من الشامات والتكيسات
 

 زيت الخروع يساعد على إذابة الأكياس في المبيض حيث يمتص الجلد الأحماض الدهنية في زيت الخروع بسهولة.

4-لعلاج آلام المفاصل
 

يشتهر زيت الخروع بعلاج التهاب المفاصل، وخصائصه المضادة للالتهابات تجعله زيت تدليك مثاليًا لتخفيف آلام المفاصل والتهاب الأعصاب والتهاب العضلات. يساعد تدليك المفصل بزيت الخروع ووضع كيس ماء ساخن على تخفيف الآلام. في حالات التهاب المفاصل، إذا تكررت هذه العملية مرتين في الأسبوع، فستضمن نتائج أفضل.

زيت الخروع ألام الركبة الألم الخروع الساخن المناعة الدورة الدموية

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