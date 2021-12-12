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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية استخدام زيت الخروع لعلاج التهاب المفاصل؟

صدى البلد

يوفر زيت الخروع راحة كبيرة من جميع الآلام المصاحبة لالتهاب  المفاصل بسبب مكوناته المضادة للالتهابات ، لتسكين الالتهاب والتورم  سواء كان ذلك بسبب هشاشة العظام أو الروماتويد فالألم الناجم عن التورم وعدم الراحة المستمرة يسبب لك الكثير من الانزعاج .

التهاب المفاصل هو حالة تؤثر على مفاصلك 

 

 النوع الأول الشائع :

 يسمى  هشاشة العظام يرجع إلى تآكل وتمزق الأنسجة أو الغضروف حول مفاصلك ، وهو عادة ما يأتي مع تقدم العمر. 

النوع الآخر :

هو التهاب المفاصل الروماتويدي وهو مناعة ذاتية ويمكن أن يصيب أي شخص. لا يزال يتعين على العلماء تحديد سبب ذلك ، وقد تكون بعض الأسباب المحتملة ولكن الأجزاء المصابة عادة ما تكون الركبتين والذراعين والكاحلين والقدمين والعمود الفقري والوركين.

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علاجات بسيطة


هناك علاجات بسيطة يمكن أن تهدئ مفاصلك وتقليل الالتهاب ، مما يمنحك الراحة فيما يلي طرق مختلفة يمكنك من خلالها استخدام زيت الخروع.


-قم بتسخين زيت الخروع ، ليس ساخنًا ولكن دافئًا خذ القليل في كل مرة وقم بتدليكه جيدًا في جميع أنحاء المنطقة المصابة وضع كمادة ساخنة. هذا جيد لآلام المفاصل العامة.


-استخدم هذا بقدر ما تستطيع أو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لآلام العمود الفقري والرقبة والركبة لكن ، استخدمه مرتين في الأسبوع على الأقل لعلاج التهاب المفاصل ، وستبدأ في الشعور بتحسن كبير.


-من المعروف أن الزيت يحفز إنتاج الأجسام المضادة التي تساعد على محاربة الالتهاب وبالتالي تقليله. عندما تقوم بفرك زيت الخروع على المفصل المصاب ، فإنه يمتص في الجلد ويبدأ في تقليل التورم.

المفاصل ألتهاب المفاصل هشاشة العظام هشاشة العظام أو الروماتويد تسكين الالتهاب تسكين الالتهاب والتورم

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