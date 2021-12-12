كيفية استخدام زيت الخروع لعلاج التهاب المفاصل؟

يوفر زيت الخروع راحة كبيرة من جميع الآلام المصاحبة لالتهاب المفاصل بسبب مكوناته المضادة للالتهابات ، لتسكين الالتهاب والتورم سواء كان ذلك بسبب هشاشة العظام أو الروماتويد فالألم الناجم عن التورم وعدم الراحة المستمرة يسبب لك الكثير من الانزعاج .

التهاب المفاصل هو حالة تؤثر على مفاصلك

النوع الأول الشائع :

يسمى هشاشة العظام يرجع إلى تآكل وتمزق الأنسجة أو الغضروف حول مفاصلك ، وهو عادة ما يأتي مع تقدم العمر.

النوع الآخر :

هو التهاب المفاصل الروماتويدي وهو مناعة ذاتية ويمكن أن يصيب أي شخص. لا يزال يتعين على العلماء تحديد سبب ذلك ، وقد تكون بعض الأسباب المحتملة ولكن الأجزاء المصابة عادة ما تكون الركبتين والذراعين والكاحلين والقدمين والعمود الفقري والوركين.

علاجات بسيطة



هناك علاجات بسيطة يمكن أن تهدئ مفاصلك وتقليل الالتهاب ، مما يمنحك الراحة فيما يلي طرق مختلفة يمكنك من خلالها استخدام زيت الخروع.



-قم بتسخين زيت الخروع ، ليس ساخنًا ولكن دافئًا خذ القليل في كل مرة وقم بتدليكه جيدًا في جميع أنحاء المنطقة المصابة وضع كمادة ساخنة. هذا جيد لآلام المفاصل العامة.



-استخدم هذا بقدر ما تستطيع أو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لآلام العمود الفقري والرقبة والركبة لكن ، استخدمه مرتين في الأسبوع على الأقل لعلاج التهاب المفاصل ، وستبدأ في الشعور بتحسن كبير.



-من المعروف أن الزيت يحفز إنتاج الأجسام المضادة التي تساعد على محاربة الالتهاب وبالتالي تقليله. عندما تقوم بفرك زيت الخروع على المفصل المصاب ، فإنه يمتص في الجلد ويبدأ في تقليل التورم.