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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

جسم غريب.. طبق طائر فى السماء| ما القصة؟

طبق طائر فى السماء
طبق طائر فى السماء
أمينة الدسوقي

انتشرت خلال الساعات القليلة صور لطبق طائر غريب  في لقطات جديدة لا تصدق تم إصدارها مؤخرا، فما القصة؟.

ووفقا للديلي ميل فإن الفيديو المنتشر تم تسجيله من قبل موظفين حكوميين عبر الحدود الأفغانية الباكستانية في نوفمبر 2020.

طبق طائر فى السماء

وتظهر اللفطات قرصًا ضخمًا يتلوى بين السحاب، حيث أنه ظاهرة شاذة مجهولة الهوية شبيهة بـ"تيك تاك"، حيث تُظهر الصور الحراريةالمركبة المجهولة الهوية وهي تغير اتجاهها فجأة .

ونشرت اللقطات، بواسطة الصحفيين جيريمي كوربل وجورج ناب، وتُظهر جسماً دائرياً ضخماً يحلق وسط السحب، ويغير اتجاهه بشكل مفاجئ دون أي علامات مرئية لوجود محركات أو وسائل دفع تقليدية، بحسب وصفهما.

ظاهرة شاذة غير معروفة

وقال كوربل لموقع "ديلي ميل ": " هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها توثيق جسم طائر غير معروف على شكل قرص (طبق طائر)، ويُصنف رسمياً على أنه ظاهرة شاذة غير معروفة (UAP)، ويُكشف عنه علناً. الأمر يحمل دلالات هائلة".

ووفقاً لما ورد، فقد رُصد الجسم من منصة استطلاع جوية عالية الارتفاع، ويبلغ قطره التقديري ما بين 200 و400 متر، رغم أن الحجم الدقيق لا يزال محل نقاش بين المحللين.

من جانبه، اعتبر كوربل أن هذا الاكتشاف "يجب أن يكون موضع نقاش دولي وعلمي، لا يقتصر على مجتمع المهتمين بالأطباق الطائرة. إنه يتحدى فهمنا لما يحلق في سمائنا".

وختم كوربل بالقول: "هذا مجرد بداية"، في إشارة إلى مزيد من الوثائق أو المقاطع التي قد يُكشف عنها لاحقاً.

يذكر أن كوربل سبق أن نشر مقاطع شهيرة لأجسام طائرة مجهولة، من بينها فيديو "تيك تاك" الذي أثار ضجة عالمية، وساهم في دفع الكونغرس الأمريكي لفتح تحقيقات بشأن برامج تتبع الأجسام الطائرة الغامضة داخل وزارة الدفاع الأمريكية.س

طائر غريب الحدود الأفغانية الباكستانية تيك تاك ظاهرة شاذة غير معروفة

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