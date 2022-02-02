الدوري السعودي أكثر الدوريات العربية والآسيوية قيمة تسويقية | بالأرقام

انتهت أمس فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-2022 في مختلف الدوريات حول العالم.

ويُعد الدوري السعودي من أقوى الدوريات العربية، نظرًا للتدعيمات التي تُقوم بها كل الفرق في كل نافذة انتقالات.

وفي هذا التقرير نستعرض بعض المعلومات عن القيمة التسويقية للدوري السعودي.