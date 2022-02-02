الدوري السعودي أكثر الدوريات العربية والآسيوية قيمة تسويقية | بالأرقام

انتهت أمس فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-2022 في مختلف الدوريات حول العالم.
ويُعد الدوري السعودي من أقوى الدوريات العربية، نظرًا للتدعيمات التي تُقوم بها كل الفرق في كل نافذة انتقالات.
وفي هذا التقرير نستعرض بعض المعلومات عن القيمة التسويقية للدوري السعودي.
- بحسب موقع ترانسفر ماركت العالمي، فتبلغ القيمة التسويقية للدوري السعودي بـ 337.83 مليون يورو ما يعادل1 مليار و 426 مليون ريال سعودي
- يُعد الدوري السعودي هو أعلى الدوريات قيمة تسويقية في المنطقة العربية وقارة آسيا بشكل عام.
- أغلى اللاعبين قيمة تسويقية في الدوري السعودي هو البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الهلال السعودي بقيمة تُقدر بـ 12.5 مليون يورو.
- أعلى الفرق قيمة تسويقية هو الهلال بـ 60.43 مليون يورو.
- أبرز صفقات الميركاتو الشتوي هذا الموسم هو انتقال النيجيري أودين إيجالو من الشباب إلى الهلال بما يُقدر بـ 3 ملايين يورو تقريبًا.
- يُوجد 127 لاعبًا أجنبيًا في الدوري السعودي بنسبة 23.6% من اللاعبين
- يبلغ متوسط أعمار لاعبي الدوري السعودي هذا الموسم 27.6 عام.
- يبلغ متوسط القيمة التسويقية للاعبين في الدوري السعودي بـ 629 ألف يورو.