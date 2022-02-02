رسالة نارية من اتحاد الكرة لـ بكاري جاساما قبل لقاء مصر والكاميرون

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس اتحاد كرة القدم، أننا نعترض كل الاعتراض على تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو الأخيرة؛ بعد وصف مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس امم أفريقيا، بالحرب.



وأضاف إيهاب الكومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء الثلاثاء، أن صامويل إيتو تراجع عن تصريحاته الأخيرة مع لاعبي منتخب الكاميرون وأكد انه لم يقصد مفهوم الحرب.

وتابع إيهاب الكومي عضو مجلس اتحاد كرة القدم، أنه تم رصد كل اخطاء حكم مباراة مصر والمغرب الأخيرة في بطولة كأس امم أفريقيا وتم إرسالها للاتحاد الافريقي لكرة القدم وإبلاغه بالاعتراض عليه.

وأكمل إيهاب الكومي عضو مجلس اتحاد كرة القدم، حصرنا كل الأخطاء التي ارتكبها الحكم ضد المنتخب الوطني وقدمنا احتجاجا للاتحاد الافريقي.

ووجه إيهاب الكومي عضو مجلس اتخاد كرة القدم، رسالة للحكم الدولي بكاري جاساما، قائلا :"على بكاري جاساما عليه أن يعرف ان الجميع ينظر بقوة لمباراة مصر والكاميرون التي سيديرها وعليه الحذر تماما".

وفي السياق نفسه، أوضح إيهاب الكومي عضو مجلس اتحاد كرة القدم، عملنا ضغط شعبي، واعلان رسمي في أزمة الحكم الذي سيدير اللقاء، والذي تم اختيارخ، وهو بكاري جاساما ليكون حكم مباراة مصر والكاميرون.



وفي السياق نفسه أشار إلى أن المنتخب الوطني يواصل البحث عن اللقب الثامن بكأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون.

