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أخبار البلد

بعد التعاقد على مدفع EGY k9A1| مسئول بـ«هانوا» الكورية: التعاون مع مصر له «طابع خاص»|صور

المدفع EGY k9A1
المدفع EGY k9A1

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم توقيع مذكرتى تفاهم فى مجال التعاون العسكرى بين مصر وكوريا الجنوبية وعقد تدبير التصنيع المشترك للهاوتزرEGY k9A1 مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية، وذلك بحضور "كانج إن هو" وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية "DAPA".

حيث وقع الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكرى مذكرتى التفاهم فى التعاون فى مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجيستى ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون فى مجال البحث والتطوير الدفاعى، وذلك للتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

كما وقع اللواء أ ح أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة على عقد التدبير و التصنيع المشترك لمنظومة الهاوتزر k9A1  EGY محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى  مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية ويمثلها سون جيل رئيس مجلس إدارة الشركة.

ونقل الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى التصنيع العسكرى وتطوير نظم التسليح أهمية قصوى باعتباره أحد أهم مقومات القوة العسكرية للقوات المسلحة.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور فى نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائماً تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من أسباب القوة العسكرية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور الذى يمكنها من الوفاء بمسئولياتها ومهامها التاريخية فى الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

ومن جانبه أعرب كانج إن هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية، عن سعادته البالغة بالتعاون العسكرى مع مصر باعتبارها قوة إقليمية كبرى، متطلعاً إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق العسكرى المشترك بين البلدين.

وألقى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى كلمة أكد خلالها على استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والارتقاء بها للحفاظ على أمن مصر القومى.

حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء مجالس إدارات شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركة العربية العالمية للبصريات وسفير وملحق الدفاع لكوريا الجنوبية بالقاهرة.

مسئول شركة هانوا الكورية في تصريحات لـ صدى البلد: التعاون مع مصر له "طابع خاص"

وكان قد أجرى "صدى البلد" لقاءً في وقتٍ سابقٍ على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١"،  مع "جيف سونج"؛ المدير الأول والمشرف العام على فريق الاتصالات ومكتب الإستراتيجيات لشركة هانوا الكورية الجنوبية، والذي أكد على أن شركة "هانوا"، هي من أكبر الشركات الكورية الجنوبية في مجال الأسلحة، خاصة سلاح المدفعية، موضحا أن المنتجات الأساسية للشركة تتمثل في المدرعات والمدافع، مشيراً إلى أن أشهر منتج للشركة هو مدفع الهاوتزر K9، والذي قامت الشركة بتصديره إلى ثماني دول حتى الآن.

وأضاف "جيف سونج" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشركة لها تعاون مع العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن التعاون مع مصر له "طابع خاص"، ومن "أهم المشاريع التي تسعى الشركة إلي تحقيقها".

وكشف أن الجانب المصري قام بعملية الاختبارات لـ K9، وذلك في عدة بيئات وتضاريس مختلفة داخل مصر، أثبت فيها مدفع الهاوتزر الـ K9 الكفاءة العالية بشهادة الجانب المصري.

وتحدث المدير الأول والمشرف العام على فريق الاتصالات ومكتب الإستراتيجيات لشركة هانوا الكورية الجنوبية، عن امكانيات مدفع الهاوتزر الـ K9، حيث أوضح أن المدى الخاص بالقذيفة يبلغ 40 كيلومتر، والسرعة 60 كيلومتر؛ كما أن هناك قابلية لتزويد المدى الخاص بالقذيفة بإضافة بعض المعدات والأجهزة الأخرى.

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