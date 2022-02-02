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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

واشنطن تطلب عقد اجتماع
واشنطن تطلب عقد اجتماع في مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

قال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة، طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الخميس، لبحث التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

ومن المفترض أن تقوم روسيا التي تتولى خلال فبراير الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أن تؤكد عقد الجلسة التي يفترض أن تكون مغلقة، حسب وكالة "رويترز".

ويأتي الطلب الأمريكي بعدما نفذت كوريا الشمالية الأسبوع الجاري، أقوى تجربة صاروخية لها منذ عام 2017 .

فيما تعتقد كوريا الجنوبية أن بيونج يانج قد تنفذ قريبا تهديدها باستئناف تجاربها النووية أو إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات.

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وأكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا بالستيا من طراز هواسونج -12، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وهذا الاختبار هو السابع الذي تجريه كوريا الشمالية منذ بداية العام، وآخر مرة أجرت كوريا الشمالية عددا كبيرا من التجارب خلال مدة زمنية قصيرة كانت في 2019 بعد انهيار المحادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمربكي آنذاك دونالد ترامب.

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