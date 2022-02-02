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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لم أشغل بالي بوزنه

الشاب الذي أنقذ طفل عين شمس: كنت رايح أكشف على ابني|فيديو

طفل عين شمس
طفل عين شمس

قال ناصر خلف، الشاب الذي أنقذ طفل عين شمس، إنه يعمل  سائق "توكتوك“ ولدي ابنان توأم ياسين وأحمد قائلاً: لحد دلوقتي ماعرفش اسم الطفل اللي أنقذته وماشفتش أهله وربنا عالم بظروفهم”.

 

وأضاف ناصر خلف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “ أنا لم أقطن في   المنزل أسفلهم وأنا ساكن في شارع العشرين  كنت رايح أكشف على ابني عشان ابني تعبان وبالصدفة وأنا بمر في الشارع شاهدت الطفل متعلقاً في الشرفة  فتركته في الشارع وصعدت بلا تردد”.

 

وتابع ناصر خلف،  أنه لم يفكر في تلك المخاطرة وقتها وترك الأمور برمتها لله  قائلاً: سبت الأمر لله ولم أفكر ولو للحظة ولم أخف من وزن الطفل".

 

نفسي في توكتوك

وأشار  الشاب الذي أنقذ طفل عين شمس إلى أنه "نفسي في توكتوك يكون ملكي من اجل الانفاق على أسرتي، ليرد الإعلامي شريف عامر بأن هناك أحد رجال الأعمال استجاب للشاب ناصر خلف وسيقوم بإهدائه مبلغاً مالياً.

شريف عامر ام بي سي مصر رجال الأعمال عالم يحدث في مصر

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