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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يغرم اتحاد الكرة 100 ألف دولار بسبب عدم حضور كيروش مؤتمر لقاء مصر والمغرب

كيروش
كيروش

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب خرق البروتوكلات الإعلامية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.


وقال الكاف- في بيان له- إن الغرامة تأتي بسبب عدم حضور المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش، وقائد الفريق، المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخب مصر أمام المغرب في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا في ملعب "أحمدو أهيدجو".


وأوضح الكاف أن نصف قيمة الغرامة ستكون مع إيقاف التنفيذ، بشرط عدم إدانة اتحاد الكرة المصري بارتكاب واقعة مماثلة خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية الجارية حاليا بالكاميرون.


وأشار الكاف إلى أنه سيكون أمام اتحاد الكرة المصري 60 يوما، لدفع المبلغ المتبقي من الغرامة والبالغ 50 ألف دولار.

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