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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم.. الأرجنتين تحرم كولومبيا من التأهل وتشيلي تهزم بوليفيا بثلاثية

صدى البلد

حقق منتخب الأرجنتين فوزا هاما على نظيره الكولومبيي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ماريو البيرتو كيمبس" ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز لاوتارو مارتينيز هدف الأرجنتين في الدقيقة 29 بعدما استلم عرضية رائعة في منطقة الجزاء، ليحولها بيسراه داخل الشباك الكولومبية معلنا تقدم راقصو السامبا.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثانى بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يتذوق طعم الهزيمة، فيما توقف رصيد كولومبيا عند النقطة 17 في المركز السابع وفقد حظوظه في التأهل على كأس العالم 2022

كما حقق المنتخب التشيلي فوزا ثمينا على حساب نظيره البوليفي، بنتيجة 3-2، في الجولة الـ16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل تشيلي هدف التقدم عن طريق أليكسس سانشيز في الدقيقة 14، ثم سجلت بوليفا هدف التعادل عن طريق مارك انومبا في الدقيقة 37.

وسجل مارسيلينو نونيز هدف ثاني لتشيلي، وبعدها أضاف أليكسس سانشيز هدف ثالث، بينما قلصت بوليفيا التعادل عن طريق مارسيليو مارتينز في الدقيقة 88.


ورفع منتخب تشيلي رصيده الى 19 نقطة في المركز الخامس في حين تبقى له مباراتين، في حين تجمد رصيد بوليفيا عند 15 نقطة في المركز الثامن.

 

 

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