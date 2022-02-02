أحمد حسن: إيتو يضع ألف اعتبار لـ منتخب مصر.. وجاساما عليه شبهات

علق أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم منتخب مصر السابق، على إختيار بكاري جاساما حكمًا لموقعة “الفراعنة” مع منتخب الكاميرون.

وقال حسن خلال حواره مع "أون تايم سبورت 2":"بكاري جاساما عليه شبهات وكنت أتمنى أن يُعيّن الاتحاد الأفريقي حكمًا غيره ومع وجود “var” أخطاء الأحكام الأفارقة لم تعد كما كانت من قبل".

وتابع: " ولانريد التصدير للاعبي فريقنا أزمة بخصوص التحكيم ولو أديت بروح المباراة المقبلة لن يقف أمامك أحد ولكن أمر جيد تقدمنا باحتجاج ضده ولابد أن يكون من محمد صلاح لغة حوار مع الحكم حين يُخطيء وقت يضحك ووقف يشد معه".

وعن تصريحات إيتو قال:"تدل على أنه يضع ألف اعتبار للمنتخب المصري واعتز بصداقته وباركت له حين أكد إقامة البطولة ورد علي بأنه ينتظرني في أي وقت، ولكن تصريحه خانه فيه التعبير فهي منافسة شريفة وسيتقابل الفريقان بعد ذلك مرات أخرى".

واسترسل:"تشكيل منتخب مصر أمام الكاميرون لن يكون به تغييرات سوى للإصابات، وعمر كمال عبد الواحد تفوّق على نفسه ويؤدي بطولة كبيرة، كما

أتمنى أن يحترف أحمد فتوح ولكنني وجدت أن جماهير الزمالك حزينة أنا أفخم فيه فهو يستحق ولاعب مميز".