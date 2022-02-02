تصفيات كأس العالم.. البرازيل تدك شباك باراجواي بـ 4 أهداف وتحسم التأهل لقطر

حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على نظيره الباراجوانى بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "مينيراو"، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

أحرز رافينيا هدف البرازيل الأول في الدقيقة 27 مستغلا تمريرة طويلة رائعة من ماركينوس، ليستلمها ويسدد في شباك باراجواى، وأضاف فيليب كوتينيو الهدف الثانى للبرازيل في الدقيقة 62.



ونجح أنتونى في تعزيز تقدم البرازيل بالهدف الثالث في الدقيقة 86، وسجل رودريجو الهدف الرابع في الدقيقة 88.



ورفع منتخب البرازيل في صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العال إلى 39 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب باراجواي عن النقطة 13 محتلا بها المركز التاسع.