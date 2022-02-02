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اقتصاد

الجزار: مستعدون لنقل خبراتنا في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بدولة زيمبابوى

صدى البلد

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد چولى مويو، وزير الحكم المحلى والأشغال العامة والإسكان بدولة زيمبابوى، والسفير شيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوى بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، لعرض التجربة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء بالترحيب بوفد زيمبابوى، مؤكداً أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية، وتجربتها الناجحة في مختلف مجالات التنمية، لأشقائنا بدولة زيمبابوى، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة بين الدولة المصرية وأشقائها بقارة أفريقيا.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه فى أزمنة قياسية بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، والتي بدأ تنفيذها منذ أعوام قليلة، وأصبحت الآن مدنا رائدة تضم مختلف أنواع الإسكان، والمشروعات الخدمية، كما ستظل هذه المدن شاهدا على الجهود الجبارة التي تبذلها مختلف جهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالدولة المصرية، ووضعها في المكانة اللائقة بها بين الأمم.

كما تناول الوزير بالشرح، جهود الدولة في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، وتوفير وحدات سكنية، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، من أجل تسكين أهالينا قاطني تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والقضاء على تلك الظاهرة التي أرقت الدولة المصرية لعقود خلت.

وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم ويجرى تنفيذ مئات المشروعات في مجال المياه والصرف الصحي، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ولا سيما فى تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المُعالجة في الأغراض المخصصة لذلك، مشيراً إلى أنه جارٍ حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتهدف لإتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.


من جانبه أبدى السيد چولى مويو، وزير الحكم المحلى والأشغال العامة والإسكان بدولة زيمبابوى، إعجابه بالتجربة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، كما أبدى رغبته فى نقل الخبرات المصرية والاستفادة منها فى تنفيذ المشروعات التنموية بدولة زيمبابوى.
 

وزير الإسكان السيسي المجتمعات العمرانية عاصم الجزار اسكان المشروعات الخدمية المدن الجديدة مدن الجيل الرابع المناطق العشوائية

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