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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: حققنا نموا فى الإيرادات بنسبة 15.7 %

وزير المالية
وزير المالية

كشف محمد معيط  وزير المالية، عن تحقيق مصر بشأن الأداء المالى عن الستة الأشهر الماضية  العام المالى الحالى بعد انتهاء النصف الأول منه  تم الاستجابة لكافة النفقات،  الطلبات من الأجور، المعاشات ، الصحة ، التعليم وحققنا نموا فى إيراداتنا بنسبة 15.7% وأكثر من 10.5% بصفة عامة فى الإيرادات .


وأكد  محمد معيط  ، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية إكسترا نيوز  ،  بوجود انضباط مالى عام ووجود توقعات للعام المالى وتحقيق نتائج أفضل من المستهدف بانخفاض فى معدل الدين   تحت 90% مقارنة ب 9.6% للعام الماضى وانخفاض العجز  .

وأشار محمد معيط ، للتطلع لموازنة عام 2022 -2023  تلبى الاستراتيجيات، تحسين مستوى المعيشة والاستمرار فى تحقيق فائض مالى والاستمرار فى دعم الصناعة، الصادرات، احداث معدلات نمو تخلق فرص عمل جديدة. 
 

الدكتور محمد معيط وزير المالية الصادرات معاشات الصحة وزير المالية

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