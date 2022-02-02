وزير المالية: حققنا نموا فى الإيرادات بنسبة 15.7 %

كشف محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق مصر بشأن الأداء المالى عن الستة الأشهر الماضية العام المالى الحالى بعد انتهاء النصف الأول منه تم الاستجابة لكافة النفقات، الطلبات من الأجور، المعاشات ، الصحة ، التعليم وحققنا نموا فى إيراداتنا بنسبة 15.7% وأكثر من 10.5% بصفة عامة فى الإيرادات .



وأكد محمد معيط ، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية إكسترا نيوز ، بوجود انضباط مالى عام ووجود توقعات للعام المالى وتحقيق نتائج أفضل من المستهدف بانخفاض فى معدل الدين تحت 90% مقارنة ب 9.6% للعام الماضى وانخفاض العجز .

وأشار محمد معيط ، للتطلع لموازنة عام 2022 -2023 تلبى الاستراتيجيات، تحسين مستوى المعيشة والاستمرار فى تحقيق فائض مالى والاستمرار فى دعم الصناعة، الصادرات، احداث معدلات نمو تخلق فرص عمل جديدة.

