رئيس الوزراء: الحكومة تهتم بتعميق الصناعة المحلية وإحداث طفرات كبرى بها

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توجه الحكومة المصرية لتعميق الصناعة المحلية وقدرات المصنعين فى مصر والانفتاح والترحيب الكامل لمزيد من الاستثمارات الخارجية فى كافة الصناعات التى تخدم الاقتصاد المصرى.

وأوضح مصطفى مدبولى ، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية إكسترا نيوز، أن اقتصاد مصر كبير للغاية وعدد سكانها يتخطى 100 مليون وهى سوق واعد وجاذب للاستثمار وخلال الفترة الأخيرة شهدت طفرات فى قطاعات عديدة .

ولفت مصطفى مدبولى ، إلى أن قطاع الصناعة يستلزم دائما وقتا زمنيا معينا ليبدأ خطوات الإنتاج وينشئ المصانع .