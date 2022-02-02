صديقة الأمير أندور تكشف عن مفاجأة بشأن صورته الشهيرة مع فيرجينيا جيوفري..شاهد

كشفت فيكتوريا هيرفي، الصديقة السابقة للأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن مفاجأة حول صورته الشهيرة مع الأمريكية فيرجينيا جيوفري التي رفعت ضده دعوى مدنية في نيويوك تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها.

وقالت فيكتوريا هيرفي إن الصورة سيئة السمعة والتي تظهر ذراع الأمير أندور حول المتهمة فيرجينيا جوفري مزيفة حيث إنها شاركت نسخة مشكوكا فيها على تطبيق «إنستجرام».

الصورة الشهيرة للأمير أندرو مع فيرجينيا جيوفري

وأضافت أنه في النسخة المعدلة من الصورة التي تمت مشاركتها اليوم شوهدت جيوفري تقف بمفردها أمام جدار رمادي وأصفر مع ما يبدو أنه معطف أزرق متدلٍ على ذراعها اليمنى.

صورة فيرجينيا جيوفري التي شاركتها الصديقة السابقة للأمير

ومنذ مشاركة فيكتوريا الصورة المحيرة مع تعليق تتساءل فيه: «لأي شخص على دراية بهذه الصورة؟» في إشارة منها إلى أنها محاكاة للصورة المنتشرة لكن المتابعين وصفوها بأنها «مجنونة».