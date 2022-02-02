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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

مسلسل منورة بأهلها
مسلسل منورة بأهلها

ينطلق مسلسل "منورة بأهلها" ابتداءً من 4 فبراير الحالي للعرض على منصة “شاهد”، وهو من تأليف محمد أمين راضي وتوقيع المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما التلفزيونية.

المسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، بلال التونسي وآخرين.

تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام "آدم" التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

وأوضح يسرى نصرى الله أن أهمية تنفيذ أي عمل بالنسبة له تكمن أولاً في التحضير الإنتاجي الجيد قبل البدء في التصوير، وهو ما توفّر في "منوّرة بأهلها".

وأضاف: "العامل الأبرز دائماً هو النص المكتوب بعناية، ومقدار ما يحمله من صور بصرية حقيقية يمكن تقديمها في الدراما، وأنا شخصياً معجب بنصوص محمد أمين راضي الذي يطرح عالماً درامياً خاصاً به، وهو عالمٌ يشدّني إليه وأرتاح للتواجد فيه فضلاً عن كونه  مليء بـ (الحواديت) الخيالية المستوحاة من قصص الجدات ولكنها في الوقت نفسه تختلف عن الفلكلور إذ يمكن أن نجد لها محاكاة واقعية ملموسة في عالمنا الذي نعيشه".

وقال: "عندما قرأت سيناريو (منوّرة بأهلها) أحببتهُ جداً فهو مزيج من المألوف وغير المألوف وفق خلطة من الخيال والواقع والأحلام بموازاة الشخصيات الحقيقية والخصبة التي نراها واقفةً على أرضيات ثابتة."

كما وصف يسري نصرالله العمل بأنه "ذو وجهيْن: ظاهر وباطن، فالحكاية بظاهرها تتمحور حول جريمة قتل وتحقيق جنائي لكشف القاتل والدوافع، أما باطن الحكاية فهو عالمٌ كامل تُفتح أبوابه من خلال صُور ممزقة يتركها المقتول للمحقق لتكون له عوناً على كشف القاتل، ومن هنا يَستمد الموسم الأول من العمل اسمه (قصاقيص صور).

واستطرد يسري نصرالله: "خلف تلك الصور الممزقة نجد مذكرات المقتول التي نتعرّف من خلالها على شخصيات شديدة الغرابة وشديدة الأُلفة في وقتٍ واحد، لذا فقد كان الممثلون يستمتعون حقاً في أداء الأدوار أثناء التصوير". 

وحول اختيار الممثلين، قال يسري نصرالله: “كنت أتباحث في هذا الشأن مع كل من الكاتب محمد أمين راضي والمنتج شريف المعلّم ووقع اختيارنا على مجموعة من الممثلين الذين اتفقنا معاً على أنهم الأنسب تماماً لتجسيد شخصيات العمل”.

وختم يسري نصرالله: "بعض المَشاهد تضمّنت عدة حالات ونقلات في طبيعة الشخصية الواحدة، وهو ما سنتابعه مثلاً في عدد من مشاهد ليلى علوي، وكذلك غادة عادل، وأنا سعيد جداً بتعاوني مع منصة (شاهد) التي تسعى لتقديم أعمال نوعية جديدة بمستوى عالٍ جداً."

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