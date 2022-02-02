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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات|كارثة بسبب مروحة سقف.. جريمة هزت لبنان.. مفاجأة للأمير أندور

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

نشرة المنوعات.. انتحار ملكة جمال.. رصد وجوه شيطانية.. أغرب 5 تجارب علمية على الحيوانات

نشرة المنوعات| مخلوق غريب يطارد صيادًا في عرض البحر.. ممرضة تعذب عجوزًا داخل دار مسنين.. رجلان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ طفلة

لن ينسى.. موقف طريف مع روسية أثناء ولادتها على متن مروحية إسعاف


أثناء طريقها إلى المستشفي على متن مروحية هوائية لم تتحمل أم روسية ضغوظ الولادة وألمها فأنجبت مولوديها “توأم” على متن مروحية الإسعاف التي نقلتها.


بسبب القلق على والدته.. طفل يطلب مساعدة الشرطة في الإمارات


اضطر طفل  إماراتي  شعر بالقلق على الدته نتيجة تأخرها عن العودة إلى المنزل، إلى الاتصال بنجدة شرطة دبي من أجل مساعدته.

حادث غريب ومروع.. سيدة معرضة لقطع رأسها بسبب مروحة السقف


بعد تعرضها لحادث غريب ومروع تواجه سيدة بريطانية خطر «قطع رأسها الداخلي» إثر اصطدامها في مروحة السقف أثناء تنقلها في منزل جديد.


جريمة هزت لبنان.. مقتل طبيب بطريقة بشعة بسبب أسنان مريضة

هزت جريمة قتل بشعة المجتمع اللبناني وراح ضحيتها طبيب أسنان يدعى إيلي جاسر داخل عيادته عند مستديرة بلدة إبلح الفرزل في منطقة البقاع الأوسط.

تأثرت بالمسلسل.. شخصية غامضة تتجول بأزياء لعبة الحبار في مدن بريطانية.. صور


تقمص رجل ذو شخصية غريبة وغامضة أحد شخصيات المسلسل الكوري الشهير لعبة الحبار «Squid Game»، متجولاً بها في عدد من المدن البريطانية.


مشاجرة عنيفة في مطعم أمريكي بسبب اللحمة


اندلع شجارعنيف بين زبائن أحد المطاعم في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب شرائح اللحم.

صديقة الأمير أندور تكشف عن مفاجأة بشأن صورته الشهيرة مع فيرجينيا جيوفري..شاهد

كشفت فيكتوريا هيرفي، الصديقة السابقة للأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن مفاجأة حول صورته الشهيرة مع الأمريكية فيرجينيا جيوفري التي رفعت ضده دعوى مدنية في نيويوك تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها.

موقف طريف مع روسية مروحية اسعاف الامارات مروحة السقف أسنان مريضة لعبة الحبار مطعم أمريكي صديقة الأمير أندور

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