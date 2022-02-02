نشرة المنوعات|كارثة بسبب مروحة سقف.. جريمة هزت لبنان.. مفاجأة للأمير أندور

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



أثناء طريقها إلى المستشفي على متن مروحية هوائية لم تتحمل أم روسية ضغوظ الولادة وألمها فأنجبت مولوديها “توأم” على متن مروحية الإسعاف التي نقلتها.



اضطر طفل إماراتي شعر بالقلق على الدته نتيجة تأخرها عن العودة إلى المنزل، إلى الاتصال بنجدة شرطة دبي من أجل مساعدته.



بعد تعرضها لحادث غريب ومروع تواجه سيدة بريطانية خطر «قطع رأسها الداخلي» إثر اصطدامها في مروحة السقف أثناء تنقلها في منزل جديد.

هزت جريمة قتل بشعة المجتمع اللبناني وراح ضحيتها طبيب أسنان يدعى إيلي جاسر داخل عيادته عند مستديرة بلدة إبلح الفرزل في منطقة البقاع الأوسط.



تقمص رجل ذو شخصية غريبة وغامضة أحد شخصيات المسلسل الكوري الشهير لعبة الحبار «Squid Game»، متجولاً بها في عدد من المدن البريطانية.



اندلع شجارعنيف بين زبائن أحد المطاعم في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب شرائح اللحم.

كشفت فيكتوريا هيرفي، الصديقة السابقة للأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن مفاجأة حول صورته الشهيرة مع الأمريكية فيرجينيا جيوفري التي رفعت ضده دعوى مدنية في نيويوك تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها.