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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد البلشي يكرم عددا من الأطباء والشخصيات المؤثرة بمحافظة دمياط

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي يكرم عدد من الأطباء والشخصيات المؤثرة بمح

قام النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، بتكريم عدد من الأطباء بمحافظة دمياط ، وذلك من خلال حفل كبير شهدته المحافظة مساء اليوم.


وشمل التكريم، مديري الإدارات والقطاعات بمديرية الشئون الصحية وكذلك مديري المستشفيات بالاضافة إلى تكريم الشخصيات التي اثرت في المجتمع الدمياطي من خلال عملها الاجتماعي والإنساني.


وتابع عضو مجلس الشيوخ أن الحفل تمت اقامته بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والتنفيذية، أبرزهم النائب الدكتور معصومة عبد الرحيم عضو البرلمان البحريني والتي اهدت النائب احمد البلشي، رئاسة مجلس ادارة جمعية رعاية الرياضيين بدمياط وبحضور دكتور رضًا عبد السلامً محافظ الشرقية السابق.
 

 

 

تجدر الإشارة إلى نشر مجلس الشيوخ، إنفوجراف بأهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي ناقشه المجلس خلال جلساته السابقة وآخرها جلسة الاثنين الماضي. 


وجاءت أهم ملامح قانون العمل الجديد كالآتي:

1- قانون العمل الجديد يحقق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل

2- قانون العمل الجديد يكرس مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل الانتاج

3- قانون العمل الجديد عالج  السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣

4- قانون العمل الجديد يحقق  الأمان الوظيفي و يحظر الفصل التعسفي و ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل

5- قانون العمل الجديد يحقق العدالة بين مصالح العمـال وأصحاب العمل

6- القانون يعطي اختصاص جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة

7- قانون العمل الجدد ألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه

8- قانون العمل الجديد يقضي بتحويل  العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون

9- قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة

الرياضيين أحمد البلشي دمياط النائب أحمد البلشي تكريم عدد من الاطباء معصومة عبد الرحيم البرلمان البحريني

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