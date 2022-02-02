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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. حضور رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة عزاء اللواء محمد عبد السلام محجوب

صدى البلد

حرص الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد راشد، محافظ الجيزة، على حضور عزاء اللواء عبد السلام محجوب، وزير التنمية المحلية، محافظ الإسكندرية الأسبق بمسجد الشرطة بأكتوبر.

وبدأ عزاء اللواء عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق في مسجد الشرطة بأكتوبر وسط حضور الأهل والأقارب.

ورصدت كاميرا "صدى البلد" علامات الحزن على وجه أرملة الراحل أثناء تلقى عزائه، وكان ضمن أول الحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وهشام الشريف، وزير التنمية المحلية السابق، وعدد من الشخصيات العامة.

قالت إيمان محجوب، ابنة اللواء الراحل محمد عبد السلام محجوب، “أنا فخورة بيه طول عمري، فهو أب أدى رسالته على أكمل وجه، وإنسان متواضع وحنون، وكان أبًا مثاليًا، وعمره ما زعل أو ضايق حد”.

وأضافت “محجوب”، خلال  تصريحات صحفية، “كنا مبنعرفش حاجة عن شغله خلال فترة عمله بالمخابرات، وكان معتمد على والدتي لرعايتنا خلال تلك الفترة”.

 

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