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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | تمريض القاهرة توجه بسرعة تواصل الطلاب الذكور مع الكلية لإتمام إجراءات التجنيد.. التعليم العالي تعلن عن منح جديدة للمراحل الجامعية الأولى والماجستير والدكتوراه خارج مصر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التعليم العالى تعلن عن منح جديدة للمراحل الجامعية الأولى والماجستير والدكتوراه خارج مصر .. تفاصيل

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن  أفادت سفارة موريشيوس بالقاهرة بأن حكومة موريشيوس تقدم منحًا للطلاب المستحقين من مواطنى الدول الأعضاء فى الإتحاد الأفريقى أو دول الكومنولث الأفريقية للحصول على الدبلومة والمرحلة الجامعية الاولى وبرامج للماجستير وبرامج للدكتوراه.

 

الأعلى للجامعات يعقد لقاءات بمرشحي منصب رئيس جامعة حلوان ...... اليوم

أنهت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات البت فى الطعون المقدمة ضد المرشحين لمنصب رئيس جامعة حلوان  وقد أعلنت عن موعد المقابلة الشخصية للمرشحين ليكون يوم 3 فبراير .

 

 

تمريض القاهرة توجه بسرعة تواصل الطلاب الذكور مع الكلية لإتمام إجراءات التجنيد

نوهت الدكتورة فاطمة عابد وكيل كلية التمريض جامعة القاهرة لشؤون التعليم و الطلاب ، على جميع الطلاب مستويات الاربعه ذكور ، موافاة شئون التعليم و الطلاب برقم موبايل مرتبط بالواتساب لاتمام اجراءات التجنيد العسكري.

 

15 فبراير.. اخر موعد للتقدم لمنح الدراسات العليا للمهنيين بعين شمس

أعلنت كلية العلوم بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم بمنح مبادره التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المصريين، وهذه المنح متاحة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين من الذكور والإناث وسوف تقدم الكلية للمنح التالية:

 

 

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بآداب عين شمس..اليوم

تنتهي  كلية الآداب بجامعة عين شمس من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢١ /  ٢٠٢٢ والتى بدأت  الأربعاء الموافق ٥ يناير ٢٠٢٢
 

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