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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يعقد لقاءات بمرشحي منصب رئيس جامعة حلوان.. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أنهت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات البت فى الطعون المقدمة ضد المرشحين لمنصب رئيس جامعة حلوان  وقد أعلنت عن موعد المقابلة الشخصية للمرشحين ليكون يوم 3 فبراير .

 

وقد شملت القائمة النهائية لمرشحى منصب رئيس جامعة حلوان على 12 مرشحا من بينهم 5 عمداء بكليات الجامعة و 7 أساتذة بالجامعة.

وشملت قائمة المرشحين كلا من:

1- الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

2- الدكتور سعد السيد سعد العبد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية.

3- الدكتور ياسر محمد جاد الله قائم بعمل عميد المعهد القومى للملكية الفكرية.

4- الدكتور عماد مصطفى العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين.

5- الدكتور محمد باسل حسن حسنى وكيل كلية الهندسة بالمطرية.

6- الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية.

7- الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم.

8- الدكتور إبراهيم سعيد سالم أستاذ تغذية بكلية الاقتصاد المنزلي.

9- الدكتور محمد ياسين أبو العينين أستاذ تصميم بكلية التربية الفنية.

10- الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق.

11- الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل أستاذ التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة.

12- الدكتور داوود محمد سمير عبد المحسن أستاذ العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية. 

وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية يوم 3 فبراير لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لمنصب رئيس جامعة حلوان ، وتكون المدة الزمنية للمقابلة 30 دقيقة وذلك لمناقشة المتقدمين فى البرنامج المقدم ثم بعد ذلك إعداد التقارير حول المرشحين تمهيدا لرفعها إلى وزارة التعليم العالى.

 

ونوه المجلس بأن جميع المقابلات الخاصة بالترشح وتسليم الأوراق تتم بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

جامعة حلوان منصب رئيس جامعة حلوان المجلس الاعلى للجامعات المقابلة الشخصية للمرشحين لجنة اختيار القيادات الجامعية القائمة النهائية لمرشحى منصب رئيس جامعة حلوان

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