عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 فبراير.. آخر موعد للتقدم لمنح الدراسات العليا للمهنيين بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية العلوم بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم بمنح مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المصريين، وهذه المنح متاحة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين من الذكور والإناث وسوف تقدم الكلية للمنح التالية:

- مهمة علمية لما بعد الدكتوراة لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 شهور
- ودرجة الماجستير بحد أقصى ثلاث فصول دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كلية الدراسات البيئية بعين شمس: لا يمكن أن يكون العمل المناخي ناجحاً إذا لم يشمل النساء

شروط التقدم للمنحة: 
وأعلنت إداره الكلية أنه على راغبين للتقدم التقدم بطلب لمكتب عميد الكليه فى موعد أقصاه ١٥/٢/٢٠٢٢،

-  أن يراعى في المتقدم للمنح أن يكون معين و على رأس العمل لمده لا تقل عن عام في الخدمة..

- حاصل على مؤهل عالي بكالوريوس أو ليسانس .

-أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو إعفاء منها بالنسبة للذكور.

-  ولا يسمح باصطحاب الأسرة وفقا لشروط البرنامج.

-أن يجتاز الفحص الطبي والأمني الذي تقرره أنظمة الإدارة المركزية للبعثات.

- ألا يكون من حامل للجنسية الأمريكية أو حامل الإقامة الدائمة Greencard.

- يفضل وجود خطاب قبول مبدئي أو مراسلات مع الجامعات الأمريكية.

- تقديم شهاده إجادة اللغة الإنجليزية  شرط ملزم عند التقديم.
 

منح مبادره التعليم العالي منح الدراسات العليا للمهنيين المصريين كلية العلوم بجامعة عين شمس جامعة عين شمس شروط التقدم للمنحة اخبار التعليم

ترشيحاتنا

دعاء يخفف من سكرات الموت.. وحقيقة رؤية الميت للملائكة

كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر وإزالتها مجانا بدون برامج

قبل مناقشتها بالبرلمان.. تعديلات مرتقبة تنتظر المستأجرين لغير الغرض السكني

اللجنة المنظمة لمونديال الأندية: تذاكر مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي نفدت

الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات

وفاة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ونائبة مجلس النواب سابقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

خوفا من التجسس.. إيقاف تدريبات منتخب مصر بعد رصد طائرة تحلق فوق المعسكر

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

متخفض جوي .. الأرصاد : تقلبات بالطقس تبدأ بنشاط للرياح |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ