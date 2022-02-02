كلية الدراسات البيئية بعين شمس: العمل المناخي لا ينجح من دون النساء

شاركت نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية فى ورشة العمل المنعقدة فى مكتبة القاهرة والتى نظمتها مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني احتفالا بيوم البيئة الوطنى تحت شعار " نساء من أجل المناخ" وضمن مبادرة سفراء المناخ التى تعقدها كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية بجامعة عين شمس.

ويأتي ذلك فى إطار برنامج سفراء المناخ بجامعة عين شمس تحت رعاية محمود المتينى رئيس الجامعة وهشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وتزامناً مع احتفالات اليوم الوطني للبيئة لشحذ الوعى البيئى لدى النساء والأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقه للبيئة داخل اسرهم و الموارد الطبيعية وتفعيل الحوار المجتمعي الفعال فى تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تم اطلاق حركة" نساء من آجل المناخ".

وأوضحت نهى دنيا عميد الكلية أن النساء في مصر هن صناع القرار في المنزل بشأن الطاقة والمياه والنفايات، لذا لا يمكن أن يكون العمل المناخي ناجحاً أو مستداماً إذا لم يشمل النساء، ونقوم بتدشين حركة نساء من آجل المناخ بسبب قدرتهن الفريدة كـ “محركات للحلول” عندما يتم تمكينهن.

جدير بالذكر أن حركة نساء من آجل المناخ تمثل علامة بارزة في الفترة التي تسبق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27 الذي سيعقد في مصر في نوفمبر التي شكلها سفراء المناخ من خريجي لدفعات الأربعة للبرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ الذي تنظمه كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي .

فالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان هي في صميم العمل المناخي وأيضا الحد من مخاطر الكوارث، حيث تساعد حركة نساء من أجل المناخ النساء في مصر على أن يصبحن أول من يدفع باتجاه اعتماد التكنولوجيا الحلول المناخية والمعرفة الجديدة في الريف المصري التي تكون فيها مقاومة التغيير عالية، حتي تصبح هناك قبولٌ متزايد للحلول الجديدة ووعي متزايد بقدرتها على قيادة التغيير.

صممت ورش العمل من خلال مدربين أكفاء من نخبه من أساتذة الجامعات على رأسهم الدكتورة فيروز محمود رئيس قسم الجغرافيا بكليه البنات بجامعة عين شمس و الدكتورة منال خيري أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان وسيتم التدريب تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.