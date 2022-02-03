تمريض القاهرة توجه بسرعة تواصل الطلاب الذكور مع الكلية لإتمام إجراءات التجنيد

نوهت الدكتورة فاطمة عابد وكيل كلية التمريض جامعة القاهرة لشؤون التعليم و الطلاب ، على جميع الطلاب مستويات الأربعة ذكور ، موافاة شئون التعليم و الطلاب برقم موبايل مرتبط بالواتساب لإتمام اجراءات التجنيد العسكري.

وكان قد وجه الدكتور محمد الخشت، العمداء بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج بحد أقصى 19فبراير نهاية إجازة منتصف العام الدراسي مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية بشكل كامل لمواجهة فيروس كورونا.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث وتعديل العديد من الدبلومات المهنية والبرامج واللوائح الدراسية بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.

كما وجه الدكتور محمد الخشت بضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء وحدة لرعاية النوابغ والموهوبين بكل الجامعات، وتم تنفيذ التوجيه في جامعة القاهرة بتفعيل وتوسيع عمل الوحدة المنشأة عام 2019 مع إدخال عدة شُعب بداخلها منها: رعاية المواهب العلمية والمواهب التكنولوجية والمواهب الرياضية والمواهب الفنية مع الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توافر خطة تنفيذية للبحوث داخل كل جامعة لخدمة المجتمع، مع رصد 200 مشروع قامت الجامعة بتنفيذه لخدمة المجتمع حتى الآن، كما تمت مناقشة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025/2021 لعدد من المشروعات التي تخدم المجتمع والقضايا القومية. وشدد رئيس الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في خدمة المجتمع المحيط.