انتقادات واسعة لقرار بايدن إرسال قوات عسكرية إلى أوروبا

انتقد السناتور الجمهوري، مايكل براون، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس جو بايدن إرسال قوات أمريكية عسكرية إلى أوروبا.

وحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس" قال براون: "أعارض بشدة قرار الرئيس بايدن إرسال قوات أمريكية إلى شرق أوروبا لحماية الدول التي عليها أن تدافع عن نفسها بنفسها".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة من قبل الإدارة يمكن أن تشمل الولايات المتحدة في صراع آخر، عندما تنتهي الحرب التي استمرت 20 عاما للتو في أفغانستان".

وأضاف: "ضعف الرئيس بايدن على المسرح العالمي سيعرض للخطر المزيد من الجيش الأمريكي، كما حدث أثناء الانسحاب الكارثي للقوات الأمريكية من أفغانستان".

وألقى براون باللوم على بايدن في حقيقة أن مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي رفض في منتصف يناير الماضي، مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون بشأن العقوبات ضد "نورد ستريم 2"، ثم فشلت المبادرة في الحصول على 60 صوتا للموافقة عليها.

وأوضح: "قبل أسبوعين، دمر الرئيس بايدن في مجلس الشيوخ إمكانية تمرير حزمة من العقوبات التي من شأنها ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن نشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا.

وأوضح البنتاجون، أنه سيتم إرسال حوالي 1000 جندي إلى رومانيا من ألمانيا، ونقل حوالي 2000 جندي إضافي إلى أوروبا من الولايات المتحدة.