بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات غمرت سوق السمك الشهير في مدينة هامبورج الألمانية للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، حيث تسببت عاصفة أخرى في ارتفاع منسوب مياه البحر في المدينة الساحلية.

وبلغ منسوب المياه في المنطقة 95. 1 متر فوق متوسط خط المد العالي في الساعة 50: 4 صباحا (03:50 بتوقيت جرينتش).

وتسببت العاصفة "فيلين" في ارتفاع منسوب مياه البحر، ما أدى أيضا إلى غمر صالة مزادات سوق الأسماك بحي ألتونا في هامبورج. وبخلاف ذلك، لم تتلق خدمات الطوارئ بلاغات عن وقوع حوادث كبيرة.

وفي مطلع هذا الأسبوع، ضربت العاصفة "مالك" أجزاء من شمال وشرق أوروبا وتسببت في أضرار كبيرة، بما في ذلك بألمانيا. وخلال تلك العاصفة، المعروفة محليا باسم "نادية"، غمرت الفيضانات سوق السمك في هامبورج، مرتين، حيث تجاوزت مستويات المياه خط المد العالي بما يصل إلى 3 أمتار.

ويجذب سوق السمك في هامبورج حشودا كل يوم أحد، ويعد أحد أفضل مناطق الجذب في المدينة الواقعة شمال ألمانيا. ويرجع تاريخ هذا السوق إلى عام 1703.