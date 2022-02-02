مشيرة خطاب: إطلاق حملة إعلانية عن الشكاوى على أبلكيشن القومي لحقوق الإنسان|فيديو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لديه 11 فرعا بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن المجلس عقد 3 اجتماعات رغم مرور شهر فقط على تكوينه.

وأضافت “خطاب”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه من المقرر إطلاق حملة إعلانية كبيرة لتوعية المواطنين بسبل تقديم الشكاوي عبر إبليكشين على الهاتف، التي قد تكون مظلومية تجاه وزارة معينة، معاناة من وضع معين في مدرسة.

وتابعت مشيرة خطاب، أنه لا توجد دولة في العالم حققت الكمال في مجال حقوق الإنسان، مصر تحقق إنجازات بشكل يومي في مختلف المجالات، ومنها حقوق المرأة»

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه لا يمكن إنكار الإنجازات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان.

