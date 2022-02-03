هاني رمزي يتحدث عن مواقف غريبة بحياته في سهرانين| تفاصيل

يحل الفنان هانى رمزى ، ضيفا على برنامج “ سهرانين ” الذى يقدمة الفنان أمير كرارة على قناة on ، ذلك يوم الخميس والجمعة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يتحدث الفنان هانى رمزي، على العديد من الذكريات و المواقف الغريبة التى تعرض لها كما يتحدث عن أعماله الفنية القادمة.

على الجانب الآخر، كان قد شارك الفنان هاني رمزي في حفل توزيع جوائز joy awards.

وظهر أشرف عبد الباقي بصحبة هاني رمزي ومحمد سعد، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أقيم في الرياض.



ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.



وشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، يجانب مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.



ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني وغيرهم.