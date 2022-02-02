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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني رمزي لجمهوره: برجاء الكف عن إرسال هذه الصورة لي

صدى البلد

نشر الفنان الكوميدي هاني رمزي، صورة منتشرة علي  السوشيال ميديا تشبهه، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتب هاني رمزي، معلقا : "برجاء الكف عن إرسال هذه الصورة لي ".
 

وقال الفنان هاني رمزي، إن الفنان الكبير شريف منير هو من رشحني لمسرحية “ألابندا”، مؤكدا أنه أصر على مشاركتي فيها.

 

وأضاف هاني رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “هنيدي شو”، عبر فضائية “المحور”، في البداية جلست مع المخرج خيري بشارة لمعرفة تفاصيل العرض، وعلمت طبيعة الدور الذي سأقوم بتأديته.

 

وتابع هاني رمزي، أنه بعد جلسة المخرج، شعرت أنني سأقوم بعمل “هاملت”، مؤكدا أنه تفاجئت بأنها مسرحية من أجل الفرح والانبساط.

 

خيري بشارة
وأشار الفنان هاني رمزي، إلى أنه عندما اعتذر المخرج خيري بشارة عن استكمال المسرحية لظروف قهرية، وجاء المخرج سمير عصفور أدى دور مميز لإخراج العمل .

هاني رمزي السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي انستجرام الفن كوميدي سوشيال ميديا

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