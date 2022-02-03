عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: تصريحاتي بشأن عقوبة داوود لم تكن بمعنى أنه كبش فداء

صدى البلد

تحدث عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري عن التقدم بطعن ضد العقوبات المفروضة عقب أحداث مباراة المغرب، وأيضا موقف مباراة الأهلي والجونة من التأجيل.

وقال عامر حسين عبر برنامج “الماتش” على قناة “صدى البلد”: "نحضر طعنا مع الشؤون القانونية لاتحاد الكرة لإرساله للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد العقوبات التي فرضها علينا بعد مباراة المغرب".

وأكمل: "تصريحاتي بشأن عقوبة مروان داوود لم تكن بمعنى أنه كبش فداء للاعبين آخرين، لأن في الطبيعي الفريق الفائز يكون أهدأ. ما علمناه أن مروان داوود لم يفعل أي شيء".

وعن إعلان جدول الدوري حتى نهاية الدور الأول قال: "إعداد جدول الدوري كان صعبا للغاية بسبب أيام مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية، ووضعنا كافة الاحتمالات".

وواصل "مباراة الأهلي والجونة المحددة يوم 12 فبراير قد تتأجل، في حالة تأهل الأهلي لليوم الأخير من كأس العالم للأندية، سيتم تأجيل المباراة".

وأتم "في حال ودع الأهلي مبكرا سيخوض المباراة، لأن الأهلي سيواجه الهلال السوداني في دوري الأبطال يوم 18 فبراير الجاري".


 

ترشيحاتنا

أحمد حسن: التجسس علي تدريبات المنتخب مرفوض.. وتأهل السنغال للنهائي دافع قوي لمصر

عصام الشوالي عن مباراة السنغال وبوركينا: الخيول تنهار أمام الأسود

كندا.. ترودو يدعو لإنهاء سلمي لاحتجاج سائقي الشاحنات في أوتاوا

أول تعليق من صامويل إيتو على أزمة تصريحات الحرب الأخيرة

رئيس جامعة طنطا: نستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا..وحصلنا على شهادة الأيزو بجودة التعليم

هيكتور كوبر عن تدريب منتخب المغرب: هذا مستحيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

خوفا من التجسس.. إيقاف تدريبات منتخب مصر بعد رصد طائرة تحلق فوق المعسكر

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ