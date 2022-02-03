رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة يكشف استعدادات تنظيم كأس العالم للأندية.. فيديو

أكد مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إن مصر تستعد لاستضافة كأس العالم للأندية لكرة السلة، المقرر انطلاقه خلال أيام، حيث أصبحت على أتم استعداد وجاهزية، لخروج البطولة بالشكل الذي يليق بمصر.

وأضاف أبو فريخة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 50 % من الصالة، بواقع 2700 شخصًا، وذلك بعد التشاور مع وزارة الصحة والسكان، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتطرق رئيس اتحاد كرة السلة، لملف تجنيس لاعب لصفوف المنتخب المصري، بقوله:" الاتحاد الدولي لكرة السلة يُتيح لكل دولة تجنيس لاعبًا لايكون قد شارك مع منتخب بلاده في بطولة دولية ولايوجد مشاكل بينه وبين دولته وكل الدول تجنس وسنُعلن عن اللاعب الذي سنجنسه قريبًا".



وفي سياق آخر، وصل الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة للرجال إلى مصر من أجل بداية مهمته لتدريب الفراعنة بشكل رسمي بعد أن تم التعاقد معه مطلع شهر يناير الجاري.



وكان في استقبال المدرب الكندي فور وصوله مطار القاهرة كل من المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والكابتن وائل لطفي مدير المنتخبات.



وكان من المقرر أن يصل رانا إلى مصر في وقت سابق ولكن بسبب إصابته بفيروس كورونا تأخر موعد وصوله، وبمجرد أن تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وأصبحت نتيجة مسحته سلبية جاء لبداية مهمته في تدريب الفراعنة.



ومن المنتظر أن يصل أكاتشي أوكوبو المدرب المساعد للكندي روي رانا ومطور أداء لاعبين في الجهاز الفني إلى القاهرة مساء غدًا الأحد.