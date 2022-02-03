الزمالك يبلغ أيمن حفني بالاعتزال أو الرحيل نهاية الموسم

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "علم "بوكس تو بوكس" أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أبلغ وكيل أيمن حفني لاعب الفريق بإعتزال الأخير نهاية الموسم الجاري".

وواصل: "أكد أمير مرتضى لوكيل اللاعب بإن حفني استمراره مع الفريق غير مجدي والأفضل اعتزاله نهاية الموسم خاصة إذا ما حقق الفريق بطولة الدوري أو إفريقيا".

وتابع: "برر أمير مرتضى قراره بالغيابات المتكررة للاعب طوال الفترة الماضية وعدم مشاركته مع الفريق إلا في دقائق معدودة".

كما قام مسؤولو نادي الزمالك بقيد 7 لاعبين جدد في القائمة الأفريقية للفريق خلال الساعات الماضية بعد التشاور بين إدارة الكرة بو الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.



وأنهى النادي إجراءات قيد كل من عمر السعيد والإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد اوناجم والحارس الصاعد السيد عطية وحسام أشرف وماجد هاني ومحمد طارق في القائمة الأفريقية .

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 فبراير الجاري موعدا للقاء الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً.