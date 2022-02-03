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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد قرار وقف الإنتاج.. مرسيدس تعيد فتح باب الحجز على هذه الطرازات

مرسيدس G6
مرسيدس G6

قررت شركة مرسيدس بنز الألمانية أن تعيد إنتاج بعض الطرازات بمحرك الـ V8 بعد أن استُبعدت من تشكيلة موديلات سنة 2022 بسبب مشاكل إنتاجية.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في أخبار السيارات، أعلن المتحدث باسم  “مرسيدس بنز” أعادت فتح باب الحجوزات والطلبات على إصدارات معينة تعمل بمحركات الـ 8 سلندر لأنها ستكون متوفرة بموديل 2022، أبرزها مرسيدس  G ومرسيدس GLE ومرسيدس GLS وهي كلها تتشارك في نفس مجموعة نقل الحركة، وتعمل جميعها بمحرك V-8 مزدوج التربو سعة 4.0 لتر.

بالإضافة إلى كل الطرز السابق ذكرها، توفر أيضا مرسيدس طرز G550 وGLE580 وGLS580، كما ستكون مرسيدس  AMG 63 من الفئة G والفئة GLE متوفرة، بالإضافة إلى مرسيدس مايباخ GLS600، لكن اللافت للنظر أنه تم استثناء طراز مرسيدس  AMG GLS63 الذي لا يزال مفقودًا من المحفظة التجارية، سيظل الطرازان مرسيدس AMG E63 ومرسيدس AMG GT63 ذات الأربعة أبواب غير متاحين خلال الفترة القادمة، فيما أعلنت مرسيدس أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل بشأن توفر هذه الطرازات في القريب العاجل، تستخدم سيارة السيدان من الفئة S ومرسيدس AMG SL-class ذات السقف المكشوف نفس محرك V-8 ولكن لا يبدو أنها تتأثر بنفس مشكلات الإنتاج.

رجح المتخصصون في مجال السيارات أن عودة كل هذه الطرز بعد إعلان مرسيدس العام الماضي أنها ستوقف إنتاجها مؤقتا يعني أن السوق بدأت تتعافى تدريجيا وأن الشركة استطاعت التغلب على معوقات الإنتاج التي بدأت تطفو على السطح منذ 2020 مع أزمة نقص أشباه الموصلات والاضطراب في سلاسل التوريد، ومع فتح باب تلقي الحجوزات على هذه الطرز يعني انفراجة في  مشكلات سلسلة التوريد.

مرسيدس مرسيدس بنز مرسيدس G مرسيدس GLE مرسيدس GLS مرسيدس AMG GLS63 مرسيدس AMG GT63 مرسيدس AMG 63 مرسيدس مايباخ GLS600

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