النيابة تأمر بتشريح جثة الطفلة ساندي بعد العثور عليها داخل جوال بالصف

طلبت نيابة جنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلة عثر على جثتها ملقاة داخل جوال أمام منزلها بعد تغيبها عدة ساعات فى ظروف غامضة بمنطقة الصف للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وتحديد خط سيرها وآخر مشاهدة قبل اختفائها، إضافة إلى فحص علاقات والديها، لمعرفة وجود عداوات من عدمه.

وتبين من التحريات أن الطفلة تدعى "ساندي إسماعيل"، تبلغ من العمر 5 سنوات،وطلبت النيابة فحص كاميرات المراقبة، للتوصل لمرتكبي الواقعة.

وتبين من المناظرة للجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة الطفلة، أو آثار خنق بالرقبة، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل جوال، ملقاة أمام منزلها في قرية بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات داخل جوال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الطفلة مختفية وأن أسرتها تبحث عنها، وبعد مرور عدة ساعات على تغيبها، تم العثور على جثتها، داخل جوال ملقاة أمام منزلها.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الأسرة والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.