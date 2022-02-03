أستون مارتن : في طريقنا للتحول لـ سيارات كهربائية تدريجيًا ..صور

أعلنت شركة "أستون مارتن" الإنجليزية أنها ستتحول لشركة صناعة سيارات كهربائية بالكامل بعد أربع سنوات، وأنها ستتخلى كليًا عن إنتاج سيارات تعمل بمحركات احتراق فقط وإن كانت ستظل في حاجة لمحركات الاحتراق في السيارات الهجينة.

أستون مارتن

وفقا لموقع "أوتو كار"المتخصص في السيارات، تصريحات أستون مارتن الأخيرة تعبر عن تغير جذري في سياساتها التي سبق وأعلنت عنها رسميا، بأنها ستقدم إصدارات بنزين جنبا إلى جنب مع خطوط إنتاج لسيارات هايبرد و كهربائية التي ستشكل جزءا من إنتاجها وليس كل إنتاجها، ولكن يبدو أن الغيرة و إعلان منافسته الشرسة "بنتلي" بأنها ستتحول لشركة سيارات كهربائية بالكامل بحلول 2030 دفعها لتغيير موقفها من التحول الكهربائي.

أستون مارتن

قال رئيس مجلس إدارة "أستون مارتن"، "لورانس سترول" في تصريحات صحفية لجريدة فاينانشيال تايمز: "لا يمكنني القول أن 100٪ من عملاء أستون مارتن يريدون سيارة كهربائية. لا يزال العملاء يريدون سيارات الاحتراق الداخلي يريدون صوتها المميز ورائحة محركها، نحن في طريقنا للتحول بالكامل نحو الكهربة لكن بشكل تدريجي على مراحل وسنواصل إنتاج النماذج الهجينة والكهربائية بالكامل، مع الوقت كل سياراتنا ستكون بتقنية بمكون كهربائي ولكن إذا أراد شخص ما محرك احتراق داخلي في عام 2028 ، سيكون ذلك متاحا بالطبع من خلال الهايبرد".

جاءت تصريحات رئيس مجلس الإدارة على هامش ك إطلاق DBX 707 ، أقوى سيارة SUV فاخرة من مقدمة من الشركة حتى الآن، وهي نسخة performance ذات أداء عالي بمحرك V8 مزدوج التربو ومُحسَّن بشكل كبير لتوليد 697 حصانًا و 664 رطلاً وستبدأ عمليات التسليم للعملاء في الربع الثاني من عام 2022.