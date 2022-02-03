فوائد الفول السوداني بالحليب للعضلات وللتخسيس

على الرغم من فوائد الفول السوداني العديدة للصحة إلى أن الكثيرين يغفلون إضافته ضمن نظامهم الغذائي اليومي للاستفادة بالعناصر الغذائية الأساسية و تزويده للجسم بجميع الأحماض الأمينية التي تعزز جهاز المناعة.

عن فوائد الفول السوداني الأخرى غناه بالعديد من المعادن والفيتامينات والمركبات النباتية المفيدة للجسم التي تحافظ على صحة القلب ، وتساعد على إنقاص الوزن ، وتمنع تكوّن حصوات المرارة ، والتحكم في مستويات السكر في الدم.

إليك أهم فوائد الفول السوداني مع الحليب وفوائد الفول السوداني للعضلات و للتخسيس



فوائد الفول السوداني

فوائد الفول السوداني مع الحليب



وجدت دراسة أجرتها كلية هارفارد أن تىاول الفول السوداني يساعد في الحماية من أمراض القلب التاجية . ويخفض مستويات الكوليسترول السيئ حول الشرايين و في الأوعية الدموية .

يحتوي الفول السوداني على مركبات الريسفيراترول المضادة للأكسدةوالتي قد تساعد في مكافحة أمراض القلب.



فوائد الفول السوداني للتخسيس



الفول السوداني يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، لكنه يساهم في إنقاص الوزن .

يعد الفول السوداني من الأطعمة الغنية بالطاقة لذا تناوله كوجبة خفيفة قد يجعلك تستهلكين سعرات حرارية أقل ويمنحك شعورًا بالامتلاء .

فوائد الفول السوداني للعضلات

فوائد الفول السوداني للعضلات



ينصح معظم لاعبي كمال الأجسام بتناول البروتينات والكربوهيدرات قبل ممارسة التمرينات الرياضية خاصة زبدة الفول السوداني فهي مليئة بالبروتين ، وتحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الكربوهيدرات ، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية قبل التمرين لدى الرياضيون .

يعد الفول السوداني أيضا مصدر غني بالبروتين والألياف التي تساعد في تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة و تعمل تركيبة الألياف والبروتين في الفول السوداني على إبطاء عملية الهضم .

وجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى بريغهام والنساء أن استهلاك الفول السوداني قد يقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة .

فوائد الفول السوداني الخام

فوائد الفول السوداني الخام

قد يساعد تناول الفول السوداني في السيطرة على نسبة السكر في الدم ومحاربة ارتفاع مستوياته في الدم.

تساعد الألياف الموجودة في الفول السوداني أيضًا على خفض مستويات السكر في الدم ويساعد تناوله في الصباح في التحكم في مستويات السكر في الدم طوال اليوم

وجدت دراسة أخرى أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة أن تناول كميات أكبر من الفول السوداني وزبدة الفول السوداني يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى النساء

لمحاربة السرطان تعرفى فوائد الفول



ارتبط تناول كميات كبيرة من الفول السوداني (بما في ذلك المكسرات الأخرى) بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

تحتوي الأيسوفلافون والريسفيراترول وحمض الفينول الموجود في الفول السوداني على خصائص مضادة للسرطان والتي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان .

فوائد الفول السوداني الخام

قد يساعدك تناول الفول السوداني على العيش لفترة أطول أيضًا. وجدت دراسة واسعة النطاق أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام أي نوع من المكسرات كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب من الأشخاص الذين نادرًا ما يأكلون المكسرات.

ومن أهم فوائد الفول السوداني الأخرى أحتوائه على نسبة عالية من مركبات النياسين ، والأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالنياسين مثل فيتامين ب 3 هم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر أو اضطرابات الذاكرة الأخرى.

يساعد النياسين الموجود في زبدة الفول السوداني في استعادة تلف خلايا الدماغ ، مما يوفر الحماية من هذا المرض.

كما أن محتوى حمض p-coumaric الموجود في زبدة الفول السوداني يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي على خلايا الجسم المصاحب للأمراض التنكسية العصبية.

المصدر webmd