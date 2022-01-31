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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها السكري.. خبيرة: السمنة تسبب 44 مرضا

التخسيس
التخسيس

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن نصف الشعب المصري يعاني من زيادة في الوزن، وما يصاحبها من أضرار، موضحة أن السمنة مرض ويسبب 44 مرضا، منها السكري، وأمراض العظام.

 

وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد": “من يغفل عن زيادة وزنه اليوم.. غداً هو عُرضة لأمراض أُخرى”، لافتة إلى أن مريض السمنة هو الأرض الخصبة لتبعات ما بعد السمنة".

 

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، أنها تدرك سيكولوجية المريض نظراً للحالات التي عالجتها وساعدتها في فقدان الوزن، معقبة: "أنا عارفة ما يعاني به مريض السمنة، نفسياً، وصحياً.. لذلك كل حالة لها طريقة تعامل معينة".

 

ونوهت دعاء سهيل، بأن الإرادة والعزيمة من أهم أسلحة إنقاص الوزن إضافة لعوامل أخرى، متابعة أنه يجب أن يكون لدينا وعي بخطورة السمنة على صحة الإنسان.

التغذية العلاجية دعاء سهيل زيادة في الوزن السكري أمراض العظام انقاص الوزن

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