تلف في ذاكرة الدماغ.. أعراض وأسباب الإصابة بالزهايمر.. طرق العلاج الطبيعية.. وأطعمة تحميك منه

أسباب الإصابة بالزهايمر
أعراض الزهايمر
علاج الزهايمر
أطعمة تحميك من الإصابة بالزهايمر
يعتقد العلماء أن مرض الزهايمر يحدث بسبب مجموعة من العوامل الجينية والبيئية والمتعلقة بأسلوب المعيشة التي تؤثر على الدماغ مع مرور الوقت.
وتحدث الإصابة بمرض الزهايمر في أقل من 1%، بسبب تغيرات جينية محددة تضمن فعليًا أن يصاب الشخص بالمرض، ويمكن ان تبدأ الإصابة بمرض الزهايمر في منتصف العمر.
الأسباب المحددة للإصابة بـ الزهايمر غير مفهومة تماما، ولكنها في الأساس بسبب مشكلة في بروتينات الدماغ التي تفشل في العمل بشكل طبيعي وتعوق عمل خلايا الدماغ (الخلايا العصبية)، وتطلق سلسلة من البروتينات السامة، مما يجعل الخلايا العصبية تتعرض للتلف، و تفقد الاتصال مع بعضها البعض وفي النهاية تؤدي إلى موتها.
يبدأ التلف في أغلب الأحيان في المنطقة المتحكمة بالذاكرة في الدماغ، ولكن تبدأ العملية قبل ظهور الأعراض الأولى بأعوام، حيث ينتشر فقدان الخلايا العصبية، مما يجعل المخ ينكمش بشكل كبير ليصل في النهاية إلى المراحل الأخيرة من مرض الزهايمر.
ويركز الباحثون على الدور الذي يلعبه نوعان من البروتينات، وهما المسببان الرئيسيان في الإصابة بالزهايمر، وهما:
1- اللويحات:
بيتا-أميلويد وهو بروتين عندما يفرز في المخ، ويتجمع معًا يكون له تأثيرًا سامًا على الخلايا العصبية، وتعيق الاتصال من خلية لأخرى، وتشكل هذه العناقيد ترسبات أكبر تسمى لويحات أميلويد.
2- بروتيانات تاو:
وتلعب بروتينات تاو دورًا في الدعم الداخلي للخلية العصبية ونظام النقل الخاص بها لحمل العناصر الغذائية والمواد الأساسية الأخرى لخلايا المخ، في داء الزهايمر، يتغير شكل بروتينات تاو وتنظم نفسها في بنيات تسمى الحبائك العصبية الليفية، بحيث الحبائك نظام النقل وتكون سامة للغاية عندما تترسب في المخ.
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أعراض الزهايمر
داء الزهايمر هو اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ (التدهور) وموتها وداء الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخَرَف وهي حالة تتضمن انخفاضًا مستمرًّا في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية؛ مما يؤثر سلبًا في الشخص وقدرته على العمل بشكل مستقل.
ووفقا لموقع mayoclinic من العلامات المبكرة للمرض نسيان الأحداث الأخيرة أو المحادثات مع تقدم المرض سيشعر المصاب بداء الزهايمر بضعف شديد في الذاكرة ويفقد القدرة على أداء المهام اليومية.
ينتابُ كلَّ شخصٍ هفواتٌ في الذاكرة بين الحِين والآخَر ومن الطبيعي أن تنسى مكان وضعكَ للمفاتيح أو تنسى اسم أحد معارفكَ لكن فقدان الذاكرة المرتبط بداء الزهايمر يستمر ويزيد سوءًا؛ مما يؤثر على القدرة على أداء الوظائف في العمل أو في المنزل.
معاناة المرضى المصابين بداء الزهايمر:
يكررون العبارات والأسئلة مرارًا وتكرارًا
ينسون المحادثات أو المواعيد أو الأحداث، ولا يتذكرونها لاحقًا
يضعون الممتلكات في غير أماكنها بشكل روتيني، وتكون أماكن غير منطقية في كثير من الأحيان
الضياع في أماكن مألوفة
ينسَون أسماء أفراد الأسرة والأشياء المستخدمة يوميًّا، في نهاية المطاف
يواجهون صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة لتعريف الأشياء أو التعبير عن الأفكار أو للمشاركة في المحادثات
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علاج الزهايمر
الزهايمر هو مرض تنكسي والسبب الأكثر شيوعًا للخرف، يتميز بالنسيان والتدهور المستمر في التفكير والمهارات الاجتماعية بسبب ضعف شديد في الذاكرة، هذا يجعل الشخص يفقد قدرته على القيام بالمهام اليومية.
كما يتم استخدام العلاجات البديلة أو غير الطبية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لـ علاج مرض الزهايمر مثل النصائح الغذائية ، والتدليك ، والشفاء الروحي ، والعلاج بتقويم العمود الفقري ، والوخز بالإبر والعلاجات الاسترخاء تأتي تحت طرق العلاج هذه.
وفقا لموقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج الطبيعية للزهايمر...
- التغييرات الغذائية
هناك صلة مباشرة بين تناول الطعام الصحي وإبطاء أو منع مرض الزهايمر، وأفضل نوع من النظام الغذائي هو النظام الغذائي المتوسطي لأنه يظهر تأثيرًا إيجابيًا على تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية، ويشمل استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات مع البقوليات والأعشاب والتوابل والحبوب والزيوت الصحية والمأكولات البحرية.
- العلاج المعرفي
ويشمل كل ما يساعد على تحسين القدرات العقلية والذاكرة للشخص، وفقًا لشدة مرض الزهايمر ، يُقترح العديد من المشكلات الحسابية وتقنيات التعرف على الصور والتمارين، كما يتم أيضًا توفير الألغاز والكلمات للتدرب كل يوم، يتم الاقتراب من التدريب التوجيهي الواقعي حيث يتم تزويد الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر بالمعرفة الأساسية حول أسمائهم وتوجههم التاريخ.
- التفاعل الاجتماعي
يعتبر التفاعل الاجتماعي مهمًا لأنه يجلب الفرح والسعادة ويحسن نوعية الحياة، عندما يصاب الزهايمر بشكل رئيسي في الشيخوخة ، فإن العناية ومساعدة هؤلاء الأشخاص على الاستمتاع بالأشياء يحدث فرقًا كبيرًا ويسبب تحسنًا في حالتهم.
- العلاجات العشبية
العديد من الأدوية العشبية مثل Ginkgo biloba ، وحمض الكابريليك (المصنوع من زيت جوز الهند) ، و huperzia serrata وزيت السمك لها تاريخ طويل في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعرفية ، ومشاكل الذاكرة ومشاكل الكلام ، وجميع أعراض مرض الزهايمر.
اطعمة تحميك من الإصابة بالزهايمر
يعد مرض الزهايمر من أخطر الأمراض التى تصيب البشر فهى تهدد أهم المزايا التى منحها الله لهم وهى الوظائف الذهنية وتحديدا الذاكرة التى تمكن الانسان من معرفة الاشخاص والأماكن وتخزين المعلومات والذكريات فيصبح الانسان لا يعرف اسمه .
والخطير فى الأمر أن هذا المرض مازال غامضا لايوجد له علاج وغير معلوم الاسباب لذا قام مجموعة من الباحثين من جميع أنحاء العالم بدراسة مجموعة متنوعة من العوامل المختلفة التي قد تقلل من هذه المخاطر وتحافظ على صحة الدماغ.
وذكرت كلية الطب بجامعة هارفارد بأن عدة دراسات علمية اتفقت على أن اتباع نظام غذائي مناسب للحفاظ على صحة الدماغ احد العوامل التى تساعد فى الوقاية من مرض الزهايمر.
سمك
زيت الزيتون
افوكادو
الفاكهة
خضروات
المكسرات
فاصوليا أو الفول
كل الحبوب