تلف في ذاكرة الدماغ.. أعراض وأسباب الإصابة بالزهايمر.. طرق العلاج الطبيعية.. وأطعمة تحميك منه

أعراض الزهايمر

علاج الزهايمر

أطعمة تحميك من الإصابة بالزهايمر

يعتقد العلماء أن مرض الزهايمر يحدث بسبب مجموعة من العوامل الجينية والبيئية والمتعلقة بأسلوب المعيشة التي تؤثر على الدماغ مع مرور الوقت.





وتحدث الإصابة بمرض الزهايمر في أقل من 1%، بسبب تغيرات جينية محددة تضمن فعليًا أن يصاب الشخص بالمرض، ويمكن ان تبدأ الإصابة بمرض الزهايمر في منتصف العمر.





الأسباب المحددة للإصابة بـ الزهايمر غير مفهومة تماما، ولكنها في الأساس بسبب مشكلة في بروتينات الدماغ التي تفشل في العمل بشكل طبيعي وتعوق عمل خلايا الدماغ (الخلايا العصبية)، وتطلق سلسلة من البروتينات السامة، مما يجعل الخلايا العصبية تتعرض للتلف، و تفقد الاتصال مع بعضها البعض وفي النهاية تؤدي إلى موتها.





يبدأ التلف في أغلب الأحيان في المنطقة المتحكمة بالذاكرة في الدماغ، ولكن تبدأ العملية قبل ظهور الأعراض الأولى بأعوام، حيث ينتشر فقدان الخلايا العصبية، مما يجعل المخ ينكمش بشكل كبير ليصل في النهاية إلى المراحل الأخيرة من مرض الزهايمر.





ويركز الباحثون على الدور الذي يلعبه نوعان من البروتينات، وهما المسببان الرئيسيان في الإصابة بالزهايمر، وهما:









1- اللويحات:





بيتا-أميلويد وهو بروتين عندما يفرز في المخ، ويتجمع معًا يكون له تأثيرًا سامًا على الخلايا العصبية، وتعيق الاتصال من خلية لأخرى، وتشكل هذه العناقيد ترسبات أكبر تسمى لويحات أميلويد.









2- بروتيانات تاو:



