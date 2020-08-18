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يحميك من الزهايمر والكوليسترول.. فوائد لا تعرفها عن فيتامين ب 3

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:31 م
يحميك من الزهايمر
يحميك من الزهايمر والكوليسترول .. فوائد لاتعرفها عن فيتامين
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اسماء محمد
يعتبر فيتامين ب 3  ويطلق عليه اسم النياسين وهو من العناصر الغذائية المهمة للغاية في الحصول على الصحة الجسدية والذهنية ، كما انه فعال فى خفض مستويات الكوليسترول
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ووفقا لموقع "بولد سكاى " فقد ثبت أن فيتامين ب 3 يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية عن طريق خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم.

يساعد فيتامين ب 3  في علاج مرض السكري بسبب الدور الذي يلعبه في موازنة مستويات السكر في الدم وبالتالى يستطيع معظم مرضى السكري التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل أفضل بمساعدة فيتامين ب 3 أو النياسين.

يدعم فيتامين ب 3 وظيفة الدماغ أظهرت الدراسات أن فيتامين ب 3 يمكن أن يساعد في الحماية من مرض الزهايمر واضطرابات الدماغ الأخرى المرتبطة بالعمر. يؤدي انخفاض النياسين إلى ضعف وظائف المخ ، وفقدان الذاكرة ، والصداع النصفي ، والصداع ، ودوار الحركة ، وما إلى ذلك.

يعد فيتامين ب 3 فعال في علاج التهاب المفاصل ويمكن أن يقلل من مخاطر آلام المفاصل ، ويعزز قوة العضلات، و ثبت أن الجرعات العالية منه تعمل على تحسين المرونة وتقليل التورم في المفاصل لدى مرضى التهاب المفاصل.

النياسين أو فيتامين ب 3 من الفيتامينات الهامة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي ، كما أنه يساعد في وظائف المخ وعلاج مرض السكري،و تشمل أعراض نقص فيتامين ب 3 عسر الهضم ، والتعب ، والقيء ، والاكتئاب ، والصداع

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