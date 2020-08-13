أطعمه تسبب ارتفاع الكوليسترول وأخرى تخلصك منه بدون أدوية

يؤدى ارتفاع الكوليسترول في الجسم إلى عدم حصول الجسم على كمية الدم الغني بالأكسجين التي يحتاج إليها، الأمر الذي سيزيد احتمال الإصابة بنوبة قلبية، بالإضافة إلى عدم وصول الدم إلى المخ فهل تبحثين عن أطعمة سريعة المفعول تساعد على ضبط نسبة الكوليسترول فى الدم.إليك مجموعة أطعمة لخفض الكوليسترول وأطعمة أخرى تسبب ارتفاعه فى الدم ووصفة سريعة لضبط نسبة الكوليسترول فى الدم.
اقرأ أيضًا
أطعمه تحميك من الكوليسترول
إذا كنت ممن يحاولون ضبط الكوليسترول فى الدم إليك مجموعه أطعمه أحرصى لإدخالها لنظامك الغذائى يقدمها موقع برايت سايد
1- المكسرات: تساعد على خفض الكوليسترول بنسبة لا تقل عن 10%.
2- الثوم: تناول نصف فص نيئ صباحا يساعد على خفض نسبة الكوليسترول بسرعة غير متوقعة.
3 الطماطم: لها قدرة على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 17% بسبب احتوائها على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة.
4- التفاح: تناول تفاحة يوميًا يمكن أن يغير من عوامل الإصابة بأمراض القلب حيث يساهم التفاح في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.
أطعمه تصيبك بالكوليسترول
على الجانب الآخر وفقا لموقع هيلث لاين إليك قائمة بالأطعمة التى يجب التوقف عن تناولها والتى تسبب ارتفاعا كبيرا فى مستويات الكوليسترول في الدم.
1. المحار
يجب تجنب المحار لاحتوائه على كميات كبيرة من الكوليسترول
2. الزبدة والسمن
تجنب تناول الزبدة المصنعة لأنها مليئة بالدهون المتحولة والصوديوم التي تزيد من مستويات الكولسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم، بدلًا من ذلك ، ابحث عن السمن بكميات معتدلة وهو أمر جيد تمامًا لصحتك.
3. اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء مليئة بالدهون المشبعة التي تزيد نسبة الكوليسترول في الجسم. بدلًا من ذلك، اختر صدور الدجاج أو السمك الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول. تجنب أيضًا اللحوم المجمدة واللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة التي تزيد من نسبة الكوليسترول.
4. وجبات سريعة
الأطعمة السريعة مثل البيتزا والجبن والبسكويت والبرجر ورقائق البطاطس مليئة بالكوليسترول. تحتوي هذه الأطعمة على دهون متحولة تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
5. الجبن
مصدر ممتاز للكالسيوم ومصدر نباتي للبروتين. يحتوي الجبن على كميات عالية من الكوليسترول. 100 جرام من الجبن تحتوي على 123 ملليجرام من الكوليسترول. إذا كنت من محبي الجبن، يمكنك تناولها بكميات معتدلة.
6. الآيس كريم
هو الحلوى الأكثر شعبية للأشخاص من جميع الفئات العمرية ولكن ليس للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. الآيس كريم مصنوع من الزيوت النباتية المهدرجة والحليب كامل الدسم، مما قد يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم إذا كنت تتناولها كثيرًا.
7. كبد البقر
يحتوي كبد اللحم على 564 ملليجرام من الكوليسترول في 100 جرام من الوجبة. يحتوي الكبد البقري على أعلى نسبة كوليسترول في الدم حيث تبلغ 331 ملليجرام. لذلك، قلل من تناول كبد البقر، حيث قد يزيد من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم.
1. المحار
يجب تجنب المحار لاحتوائه على كميات كبيرة من الكوليسترول
2. الزبدة والسمن
تجنب تناول الزبدة المصنعة لأنها مليئة بالدهون المتحولة والصوديوم التي تزيد من مستويات الكولسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم، بدلًا من ذلك ، ابحث عن السمن بكميات معتدلة وهو أمر جيد تمامًا لصحتك.
3. اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء مليئة بالدهون المشبعة التي تزيد نسبة الكوليسترول في الجسم. بدلًا من ذلك، اختر صدور الدجاج أو السمك الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول. تجنب أيضًا اللحوم المجمدة واللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة التي تزيد من نسبة الكوليسترول.
4. وجبات سريعة
الأطعمة السريعة مثل البيتزا والجبن والبسكويت والبرجر ورقائق البطاطس مليئة بالكوليسترول. تحتوي هذه الأطعمة على دهون متحولة تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
5. الجبن
مصدر ممتاز للكالسيوم ومصدر نباتي للبروتين. يحتوي الجبن على كميات عالية من الكوليسترول. 100 جرام من الجبن تحتوي على 123 ملليجرام من الكوليسترول. إذا كنت من محبي الجبن، يمكنك تناولها بكميات معتدلة.
6. الآيس كريم
هو الحلوى الأكثر شعبية للأشخاص من جميع الفئات العمرية ولكن ليس للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. الآيس كريم مصنوع من الزيوت النباتية المهدرجة والحليب كامل الدسم، مما قد يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم إذا كنت تتناولها كثيرًا.
7. كبد البقر
يحتوي كبد اللحم على 564 ملليجرام من الكوليسترول في 100 جرام من الوجبة. يحتوي الكبد البقري على أعلى نسبة كوليسترول في الدم حيث تبلغ 331 ملليجرام. لذلك، قلل من تناول كبد البقر، حيث قد يزيد من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم.
وصفة مذهلة لخفض الكوليسترول
على الجانب الآخر بجانب الأطعمه السابقة إليك وصفة سريعة تساعد على خفض الكوليسترول وتنظيف الجسم من السموم بسرعة غير متوقعة يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.
وصفة أوراق الكارى والجنزبيل:
7-8 أوراق كاري طازجة أو مجففة
ملعقة من الجنزبيل
الطريقة:على نار هادئة أغلى المكونات جيدا وقومى بتصفيتها وتركها جانبا حوالى 5 إلى 10 دقائق ثم تناول المشروب كل صباح على معدة فارغة ويجب عليكِ القيام بذلك يوميا لبضعة أيام ويساعد المشروب على التخلص من تراكم الدهون حول الشرايين وتنظيف الجسم من السموم بسرعة غير متوقعة.