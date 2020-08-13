أطعمه تسبب ارتفاع الكوليسترول وأخرى تخلصك منه بدون أدوية

2- الثوم: تناول نصف فص نيئ صباحا يساعد على خفض نسبة الكوليسترول بسرعة غير متوقعة.

3 الطماطم: لها قدرة على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 17% بسبب احتوائها على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة.

4- التفاح: تناول تفاحة يوميًا يمكن أن يغير من عوامل الإصابة بأمراض القلب حيث يساهم التفاح في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.



أطعمه تصيبك بالكوليسترول





1. المحار

يجب تجنب المحار لاحتوائه على كميات كبيرة من



2. الزبدة والسمن

تجنب تناول الزبدة المصنعة لأنها مليئة بالدهون المتحولة والصوديوم التي تزيد من مستويات



3. اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء مليئة بالدهون المشبعة التي تزيد نسبة الكوليسترول في الجسم. بدلًا من ذلك، اختر صدور الدجاج أو السمك الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول. تجنب أيضًا اللحوم المجمدة واللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة التي تزيد من نسبة الكوليسترول.

على الجانب الآخر وفقا لموقع هيلث لاين إليك قائمة بالأطعمة التى يجب التوقف عن تناولها والتى تسبب ارتفاعا كبيرا فى مستويات الكوليسترول في الدم.يجب تجنب المحار لاحتوائه على كميات كبيرة من الكوليسترول تجنب تناول الزبدة المصنعة لأنها مليئة بالدهون المتحولة والصوديوم التي تزيد من مستويات الكولسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم، بدلًا من ذلك ، ابحث عن السمن بكميات معتدلة وهو أمر جيد تمامًا لصحتك.اللحوم الحمراء مليئة بالدهون المشبعة التي تزيد نسبة الكوليسترول في الجسم. بدلًا من ذلك، اختر صدور الدجاج أو السمك الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول. تجنب أيضًا اللحوم المجمدة واللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة التي تزيد من نسبة الكوليسترول.

4. وجبات سريعة

5. الجبن

6. الآيس كريم

7. كبد البقر

الأطعمة السريعة مثل البيتزا والجبن والبسكويت والبرجر ورقائق البطاطس مليئة بالكوليسترول. تحتوي هذه الأطعمة على دهون متحولة تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.مصدر ممتاز للكالسيوم ومصدر نباتي للبروتين. يحتوي الجبن على كميات عالية من الكوليسترول. 100 جرام من الجبن تحتوي على 123 ملليجرام من الكوليسترول. إذا كنت من محبي الجبن، يمكنك تناولها بكميات معتدلة.هو الحلوى الأكثر شعبية للأشخاص من جميع الفئات العمرية ولكن ليس للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. الآيس كريم مصنوع من الزيوت النباتية المهدرجة والحليب كامل الدسم، مما قد يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم إذا كنت تتناولها كثيرًا.يحتوي كبد اللحم على 564 ملليجرام من الكوليسترول في 100 جرام من الوجبة. يحتوي الكبد البقري على أعلى نسبة كوليسترول في الدم حيث تبلغ 331 ملليجرام. لذلك، قلل من تناول كبد البقر، حيث قد يزيد من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم.