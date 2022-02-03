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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء معهدين جديدين للتعليم العالى ومدرستين في قنا

المجلس التنفيذى بقنا
المجلس التنفيذى بقنا


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن المجلس التنفيذى وافق علي إنشاء معهدين جديدين للتعليم العالى بمدينة قنا الجديدة ، هما المعهد التكنولوجى للتمريض ، و المعهد العالى للإدارة والمحاسبة ، وذلك على مساحة ١٧ ألف متر ، بواقع ٨٥٠٠ متر لكل معهد ، على أن يلتزم مسئولو المعهدين بتعيين الموظفين وأعضاء هيئة التدريس من أبناء قنا . 

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الدورى لمحافظة قنا ، برئاسة المحافظ ، و  بحضور حازم عمر، نائب المحافظ ، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والقيادات التنفيذية.

 

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 وأضاف  الداودى ،  بأن المجلس وافق أيضا على إنشاء مدرسة العسيلية الابتدائية الجديدة بقرية الأشراف الغربية بمركز قنا ومدرسة جزيرة مطيرة للتعليم الأساسي بمركز قوص .

 

و أكد محافظ قنا ، أن المحافظة حريصة على إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول لتحسين جودة العملية التعليمية .

 

وأشار الداودى، أن المجلس وافق أيضا علي إطلاق أسم الراحل حمدي أبو قريع علي مدرسة نجع العرب الإبتدائية بالترامسة مركز قنا تخليدا لذكراه لكونه المتبرع بالأرض المقامة عليها المدرسة، مؤكدا على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات التنفيذية لتوفير قطع أراضي فضاء لإقامة مدارس عليها في ظل الجهود التي تبذل لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس .

 

كما وافق المجلس ، على إطلاق إسم الشهيد محمود نور الدين عبدالرحيم على مدرسة نجع عبدالقادر الإعدادية بمركز دشنا ، وذلك تخليدا لذكراه وتكريما له على الدور البطولى الذى قدمه فداءا للوطن .

 

حضر فعاليات الاجتماع كل من:  النائب فتحى قنديل ، والنائب العمدة امبارك ، والنائب خالد ابو نحول ، والنائب سيد المنوفى ، والنائب حماده الجبلاوى ، والنائب محمد عزت القاضى والنائب أشرف الو الفضل ، والنائبة سحر صدقى ، والنائبة رحاب الغول ، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب ، والنائب عبدالفتاح دنقل ، والنائب طارق رسلان عضوا مجلس الشيوخ.

 

المجلس التنفيذى بقنا
المجلس التنفيذى بقنا
المجلس التنفيذى بقنا
المجلس التنفيذى بقنا
المجلس التنفيذى بقنا
قنا المجلس التنفيذى حمدى أبوقريع مدرسة معهدين مدينة قنا الجديدة قوص قرية الأشراف

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