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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها في أحدث ظهور.. شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين في الصورة، مرتدية سوى شيرت باللون الأسود، ولتستعرض جمالها بإطلالة ناعمة ومكياج جذاب أبرز ملامحها الجميلة، ونالت إعجاب متابعيها.

ويعرض حاليا للنجمة ميرنا نور الدين فيلم الجريمة والذي يعد التعاون الثالث الذى يجتمع  فيه  أحمد عز مع الفنانة منة شلبي، حيث سبق وأن قدما معاً فيلم “ شباب تيك واى ” فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم “ بدل فاقد .

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني ومنة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب ومحمد الشرنوبي وميرنا نور الدين وغيرهم. 

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مشاركتها في حكايات مسلسل وراء كل باب، حيث تلعب بطولة العمل مع كل من الفنانات  هدي الأتربي وكارولين عزمي والفنانة سلوى عثمان، أما البطولة الرجالية في الحكاية فستكون من نصيب الفنان الشاب محمد عز. 

 حكاية في عشق البنات من إخراج فاروق إسماعيل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي ومن المقرر عرضها علي قناة الحياة

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IMG_٢٠٢٢٠٢٠٣_١٦٠٢٥٥
IMG_٢٠٢٢٠٢٠٣_١٦٠٢٤٣
IMG_٢٠٢٢٠٢٠٣_١٦٠٢٤٣

https://www.instagram.com/reel/CZg8j1ahER6/?utm_medium=copy_link

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها أحدث ظهور إطلالة ناعمة اللون الاسود

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