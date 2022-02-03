عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للحضارة يختتم فعاليات المدرسة الشتوية الدولية للتدريب

فعاليات المدرسة الشتوية
فعاليات المدرسة الشتوية

اختتمت اليوم فعاليات المدرسة الشتوية الدولية للتدريب في ( علوم الصيانة والترميم ) والتي نظمها مركز صيانة وترميم الآثار بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بمشاركة عدد من الطلاب الأجانب من 7  دول مختلفة وهي أمريكا والصين والهند وأسبانيا وإستراليا وشيلي وكوسوفو، حيث استمرت لمدة أسبوع تحت عنوان “International Winter School in Conservation Science - NMEC 2022”.

وأوضح محمد عبد الشافي مدير عام مركز الترميم والصيانة بالمتحف بأن مدرسة التدريب الشتوية هذا العام إشتملت فعاليتها  علي محاضرات نظرية  تعريفية عن مركز ترميم الآثار وما يحوية من معامل علمية ومعامل الترميم وطرق تغليف ونقل الاثار بالمتحف  وكذلك محاضرات هامة   عن فحوص وتحاليل الاثار  والأساليب التحليلية في علوم الترميم وأحدث وسائل التعقيم والمكافحة الحشرية والبيولوجية  وكذلك محاضرات عن بحوث الحياة القديمة DNA  وزيارة خاصة داخل المعمل ،  فضلاً عن زيارة قاعة العرض المركزية للتعرف علي أحدث اساليب العرض المتحفي وأبرز مقتنيات المتحف وقاعة المومياوات الملكية .


وأشارت سمر سامي المدير الفني  لمركز الترميم بهيئة المتحف  بأن فعاليات مدرسة التدريب تضمنت تفاعل أخصائيي الترميم بالمركز مع الطلاب علي مدار ٣٠ ساعة خلال الاسبوع في التدريب النظري والعملي علي أحدث الطرق المستخدمة في صيانة وترميم الآثار وذلك تطبيقا علي نماذج من الآثار الغير عضوية الفخارية والمعدنية والحجرية وكذلك نماذج من الآثار العضوية الخشبية والورقية والبردي والنسيج والسلال وطرق ترميم اللوحات الزيتية و التعرف علي كيفية التعامل مع المومياوات في وحدة دراسة وترميم المومياوات.
وأضاف محمد وحيد المدير التنفيذي  لمركز الترميم بهيئة المتحف بأن آراء الطلاب كانت تعبر عن إنبهارهم بما تم تقديمه خلال محتوي البرنامج التدريبي سواء التدريب النظري الذي كان يوضح لهم تكنولوجيا صناعة المواد الاثرية وأهم العوامل المتلفه لها ومظاهر التلف ونماذج من الترميم والصيانة ، أو التدريب العملي الذي أدي إلي  إكتسابهم خبرات ومهارات جديدة لم تكن لديهم  في التعامل مع المواد الاثرية بالترميم والصيانة والحفظ  في بيئة معملية مع أنواع مختلفة من الأدوات والتكنولوجيا الحديثة وبالتفاعل المباشر مع أخصائيي الترميم والصيانة بهيئة المتحف.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية أن الابتكار والمبادرة والبحث العلمي وريادة الأعمال تعد من الإنجازات الإنسانية التى قامت عليها قواعد الحضارة المضيئة.

ووصلت إلى شعوب العالم ومازالت تجد أنصارا ودارسين ومحبين بمئات الآلاف بين باحثين ومهتمين يغوصون فى أعماق التراث ويحققون التقدم والازدهار بفضل التزامهم بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه عملهم.

 وأضاف الدكتور غنيم أن المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط أنشئ ليكون منارة للعلم والمعرفة والثقافة وتطبيقاتها المعاصرة ليس فقط داخل مصر بل وخارجها بفضل مايشمله من كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق رؤية الإنجاز فى كل وقت .

IMG-20220203-WA0100
IMG-20220203-WA0100
IMG-20220203-WA0101
IMG-20220203-WA0101
IMG-20220203-WA0102
IMG-20220203-WA0102
IMG-20220203-WA0103
IMG-20220203-WA0103
IMG-20220203-WA0104
IMG-20220203-WA0104
IMG-20220203-WA0105
IMG-20220203-WA0105
القومى للحضارة القومي للحضارة المصرية بالفسطاط المدرسة الشتوية الدولية للتدريب المتحف القومي للحضارة المصرية وزارة السياحة والآثار

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تختار موسكو أفضل مدينة في العالم 

الرئيس التنفيذي لـ بيجو: «نسعى أن نكون رقم واحد في القارة الأوروبية»|صور

أسهل طريقة لقضاء صيام فائت رمضان .. اعرف نصيحة العلماء

أزمة "قاتلة" مع الصين.. الهند تقاطع أولمبياد بكين في اللحظات الأخيرة

تشكيل الجزيرة الإماراتي لمواجهة بيري تاهيتي في كأس العالم للأندية

أبو العينين ناعيًا بسنت فهمي: برلمانية قديرة صاحبة حس وطني ورؤية اقتصادية ناجحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

فوائد القرفة باللبن للرجال

منخفض جوي يقترب .. الأرصاد تحذر من مساء اليوم وغدٍ |فيديو

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

انقطاع المياه بمناطق بالشيخ زايد لمدة 12 ساعة

آية واحدة تعالج الوسواس القهري..رددها 11 مرة

زيادة في الأمطار .. الأرصاد : رعد وبرق وتقلبات جوية بعد ساعات|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان.. الصور الأولى من كواليس مسلسل رانيا يوسف الجديد عالم تاني

تفاصيل حلقة علي ربيع في برنامج خلاويص قبل عرضعا غدا على MBC مصر

صد هجوم جوي وتنفيذ تشكيل فوق الأهرامات بختام التدريب المصري الفرنسي آمون-22

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

فيديو

تصريحات الصحة العالمية: متحور أوميكرون الأشد عدوى.. وليس آخر السلالات

لرفضه الغش.. طالب يصيب زميله بتشوهات في وجهه بعد الامتحان

رياح وأمطار وحرارة تحت الصفر.. «الأرصاد» تحذر من طقس يومي الخميس والجمعة

خاضها لمدة 78 يوما.. رجل غامض يعرض تجربته عن أكل اللحم نيئة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ