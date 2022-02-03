تشتت الخصم..نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون |شاهد

دعم الفنان نبيل الحلفاوي المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره الكاميروني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

غرّد الحلفاوي عبر حسابه على تويتر وكتب قائلا: "‏‏‏‏‏أبطال منتخبنا اليوم.. مش محتاجين توصية بخصوص الروح القتالية.. بتعملوا اللي عليكم واكتر والله.

وتابع "مطلوب من الدفاع.. تركيز ويقظة طول الـ 90 أو الـ 120 دقيقة.

واضاف "الهجوم.. اللمسة الواحدة (المتقنة) تقيكم الإصابات وتوفر الجهد وتشتت الخصم وتصنع الفرص، ربنا معاكم ومنصورين إن شاء الله".

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني على ملعب أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ونجح المنتخب الوطني في بلوغ الدور نصف النهائي، بعدما تخطى عقبة نظيره المغربي بهدفين لهدف بعد التمديد، عن طريق محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، بينما سجل سفيان بوفال هدف المغرب الوحيد، أما المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والضيافة، فقد استطاع الفوز على نظيره الجامبي بهدفين نظيفين.

وفي سياق متصل، أصبح المنتخب السنغالي الطرف الاول للمباراة النهائية، بعدما تخطى عقبة بوركينا فاسو، بالفوز عليه بهدفين لهدف.