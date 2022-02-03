ظواهر طبيعية مدمرة.. البحوث الفلكية توجه نداءً بعد زلزال بني سويف ..فيديو

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن شرق محافظة بني سويف شهدت زلزالا صباح أمس، معقبا: "قوة الزلزال كانت 4.1".

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الزلزال لم يكن كبيرا ولم يقلق، بدليل أن الكثير لم يشعر به"، لافتا: "المنطقة التي حدث بها الزلزال يحدث بها بعض الأنشطة الزلزالية، لأنها منطقة تراكيب جيولوجية معروفة ومدروسة".

وأكد: "ما حدث لا يستدع القلق"، متابعا: "أنصح المواطنين ورواد السوشيال ميديا والذين يحاولون التفنن في قضية الزلازل ويحدثون نوعا من الرعب والهلع لعدد من المواطنين الذين يقلقون من حدوث أي ظواهر طبيعية مدمرة"، متابعا: "متقلقوش مصر لم تدخل حزام زلازل".

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية،: "كل الزلازل التي تسجل تتم في نطاق طبيعي، ولا يوجد أي مشاكل متعلقة بدمار الكون".