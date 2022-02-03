عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظواهر طبيعية مدمرة.. البحوث الفلكية توجه نداءً بعد زلزال بني سويف ..فيديو

زلزال
زلزال

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن شرق محافظة بني سويف شهدت زلزالا صباح أمس، معقبا: "قوة الزلزال كانت 4.1".

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الزلزال لم يكن كبيرا ولم يقلق، بدليل أن الكثير لم يشعر به"، لافتا: "المنطقة التي حدث بها الزلزال يحدث بها بعض الأنشطة الزلزالية، لأنها منطقة تراكيب جيولوجية معروفة ومدروسة".

وأكد: "ما حدث لا يستدع القلق"، متابعا: "أنصح المواطنين ورواد السوشيال ميديا والذين يحاولون التفنن في قضية الزلازل ويحدثون نوعا من الرعب والهلع لعدد من المواطنين الذين يقلقون من حدوث أي ظواهر طبيعية مدمرة"، متابعا: "متقلقوش مصر لم تدخل حزام زلازل".

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية،: "كل الزلازل التي تسجل تتم في نطاق طبيعي، ولا يوجد أي مشاكل متعلقة بدمار الكون".

ظواهر طبيعية الدكتور جاد القاضي محافظة بني سويف المعهد القومي للبحوث الفلكية زلزال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية البحوث الفلكية

ترشيحاتنا

استشاري مناعة: موجة شديدة من دلتا وأوميكرون ولم نصل للذروة بعد ..فيديو

كأس العالم للأندية.. الجزيرة الإماراتي يدك شباك بيري برباعية

وفاة عايدة عبد العزيز بعد معاناة مع الزهايمر| تعرف على مكان جثمانها

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة قبل انطلاق مباراة مصر والكاميرون

أحمد بلال يضع نفسه فى موقف محرج على الهواء بسبب المنتخب.. فيديو

تركت حبا في قلوب الناس| أم كلثوم مسيرة مشرفة وأعمالها جواهر خالدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (تغطية حية)

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

منخفض جوي يقترب .. الأرصاد تحذر من مساء اليوم وغدٍ |فيديو

تعليمات أمنية بغلق الكافيهات والمقاهى خلال مباراة مصر والكاميرون بالغردقة لمنع انتشار كورونا

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا.. مصر ضد الكاميرون

بعد معاناة مع الزهايمر| وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان.. الصور الأولى من كواليس مسلسل رانيا يوسف الجديد عالم تاني

تفاصيل حلقة علي ربيع في برنامج خلاويص قبل عرضعا غدا على MBC مصر

صد هجوم جوي وتنفيذ تشكيل فوق الأهرامات بختام التدريب المصري الفرنسي آمون-22

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

فيديو

شبيه منى زكي يثير جدلا على منصات التواصل الاجتماعي .. “فيديو”

تصريحات الصحة العالمية: متحور أوميكرون الأشد عدوى.. وليس آخر السلالات

لرفضه الغش.. طالب يصيب زميله بتشوهات في وجهه بعد الامتحان

رياح وأمطار وحرارة تحت الصفر.. «الأرصاد» تحذر من طقس يومي الخميس والجمعة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ