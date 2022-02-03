كواليس حفل عبادي الجوهر وأميمة طالب وعلي بن محمد الليلة.. صور

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر- صورًا من كواليس حفل الفنانين عبادي الجوهر وأميمة طالب وعلي بن محمد، المرتقب الليلة الخميس 3 فبراير ضمن فعاليات جلسات العاذرية بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

البوم عبادي الجوهر

من جهة أخرى، طرح الفنان عبادي الجوهر، ألبومه الجديد «عبادي 2021» من إنتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات» في موسم عيد الفطر، مثلما وعد جمهوره مؤخرًا.

يأتي ذلك بعدما التقى «عبادي» في شهر مارس الماضي، مع سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، من أجل تجديد تعاقده مع الشركة، وأعلن حينها أن الألبوم سيكون عيديته لجمهوره.

يقول المطرب عبادي الجوهر، إن الألبوم الجديد يتضمن 8 أغاني، سبعا منها من ألحانه، وهناك أغنية واحدة من ألحان أحمد عبده ومن كلمات المنذر بعنوان "في أمان الله".

وأطل عبادي الجوهر مؤخرا في لقاء مباشر على تطبيق "فنBox" وحساب "تويتر روتانا ميوزك" وتحدث عن ألبومة الجديد، وآجاب حينها على سؤال؛ هل في البومك الجديد تعيش حالات الحب التي تغنيها أم تمثلها؟ ، فأجاب: "ليس بالضرورة أن أعيشها أو أمثلها، أنا أعبر عن أحاسيس الناس.

أحدث أعمال أميمة طالب

احتفلت المطربة أميمة طالب بإطلاق ألبومها الجديد "أنا شايفاك" بحضور عدد من صناعه، ومنهم المخرجة بتول عرفة، والموزع الموسيقي أحمد عادل، والملحن نيس، والشاعر أحمد المالكي، والموزع الموسيقى فهد، والموسيقار أمير عبد المجيد، والموزع وليد الغزالي، والشاعر رمضان محمد.

وطرحت المطربة أميمة طالب، ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان "أنا شايفاك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلي في الكليب الفنان أحمد مجدى.

وقدمت المخرجة بتول عرفة في الكليب المطربة أميمة طالب كممثلة وبأجواء درامية أشبه بقصة فيلم قصير رومانسي، حيث تظهر أميمة في دور بنت حالمة رومانسية تؤمن بحبيبها، حيث ترغب في مساندته لتبنى معه حياتهما المستقبلية، لذلك تذهب معه للإنترفيو خلال ذهابه للعمل بإحدى الشركات وخلال وقفتها معه على كوبرى قصر النيل، نتفاجأ بأن الأحداث مرت وتزوجا وأنجبا وعاشا حياتهما في سعادة غامرة، حتى يكتشف المُشاهد في النهاية أن كل ما حدث كان عبارة عن حلم يتمنيان تحقيقه، وهو ما يتماشى مع كلمات أغنية "شايفاك"، التي وظفتها المخرجة بأحداث درامية واقعية.

من ناحية أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية “مية مية” للفنانة أميمة طالب، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “مية مية” للفنانة أميمة طالب، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع موسيقي: توما، والكليب من إخراج بتول عرفة.

وظهرت الفنانة شيماء سيف في كليب “مية مية”، ولعبت دور ضرة أميمة طالب.