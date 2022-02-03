عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس حفل عبادي الجوهر وأميمة طالب وعلي بن محمد الليلة.. صور

حفل عبادي الجوهر
حفل عبادي الجوهر وأميمة طالب وعلي بن محمد

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر- صورًا من كواليس حفل الفنانين عبادي الجوهر وأميمة طالب وعلي بن محمد، المرتقب الليلة الخميس 3 فبراير ضمن فعاليات جلسات العاذرية بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية. 

البوم عبادي الجوهر

من جهة أخرى، طرح الفنان عبادي الجوهر، ألبومه الجديد «عبادي 2021» من إنتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات» في موسم عيد الفطر، مثلما وعد جمهوره مؤخرًا.

يأتي ذلك بعدما التقى «عبادي» في شهر مارس الماضي، مع سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، من أجل تجديد تعاقده مع الشركة، وأعلن حينها أن الألبوم سيكون عيديته لجمهوره.

يقول المطرب عبادي الجوهر، إن الألبوم الجديد يتضمن 8 أغاني، سبعا منها من ألحانه، وهناك أغنية واحدة من ألحان أحمد عبده ومن كلمات المنذر بعنوان "في أمان الله". 

وأطل عبادي الجوهر مؤخرا في لقاء مباشر على تطبيق "فنBox" وحساب "تويتر روتانا ميوزك" وتحدث عن ألبومة الجديد، وآجاب حينها على سؤال؛ هل في البومك الجديد تعيش حالات الحب التي تغنيها أم تمثلها؟ ، فأجاب: "ليس بالضرورة أن أعيشها أو أمثلها، أنا أعبر عن أحاسيس الناس.

 

أحدث أعمال أميمة طالب 

احتفلت المطربة أميمة طالب  بإطلاق ألبومها الجديد "أنا شايفاك" بحضور عدد من صناعه، ومنهم المخرجة بتول عرفة، والموزع الموسيقي أحمد عادل، والملحن نيس، والشاعر أحمد المالكي، والموزع الموسيقى فهد، والموسيقار أمير عبد المجيد، والموزع وليد الغزالي، والشاعر رمضان محمد.

وطرحت المطربة أميمة طالب، ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان "أنا شايفاك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلي في الكليب الفنان أحمد مجدى.

وقدمت المخرجة بتول عرفة في الكليب المطربة أميمة طالب كممثلة وبأجواء درامية أشبه بقصة فيلم قصير رومانسي، حيث تظهر أميمة في دور بنت حالمة رومانسية تؤمن بحبيبها، حيث ترغب في مساندته لتبنى معه حياتهما المستقبلية، لذلك تذهب معه للإنترفيو خلال ذهابه للعمل بإحدى الشركات وخلال وقفتها معه على كوبرى قصر النيل، نتفاجأ بأن الأحداث مرت وتزوجا وأنجبا وعاشا حياتهما في سعادة غامرة، حتى يكتشف المُشاهد في النهاية أن كل ما حدث كان عبارة عن حلم يتمنيان تحقيقه، وهو ما يتماشى مع كلمات أغنية "شايفاك"، التي وظفتها المخرجة بأحداث درامية واقعية.

من ناحية أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية “مية مية” للفنانة أميمة طالب، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “مية مية” للفنانة أميمة طالب، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع موسيقي: توما، والكليب من إخراج بتول عرفة.

وظهرت الفنانة شيماء سيف في كليب “مية مية”، ولعبت دور ضرة أميمة طالب.

عبادي الجوهر أميمة طالب الفنان عبادي الجوهر البوم عبادي الجوهر الرياض موسم الرياض السعودية المطربة أميمة طالب

موضوعات متعلقة

عروض "بيت المسرح" تستقبل جمهور إجازة نصف العام

هاجر الشربيني إصابتها بڤيروس كورونا أو تورم في العين

لعبتك لـ أحمد كامل تريند رقم 1 على يوتيوب

آيتن عامر تروج لحلقتها في برنامج حبل سري اليوم

المناعة عاملة من بنها .. تطورات الحالة الصحية لـ حمزة نمرة

ميريام فارس تتعاون مع الملحن أحمد مصطفى في أغنيتين

ميمي جمال تستعيد ذكرياتها ومسيرتها الفنية في برنامج التاسعة.. الليلة

غداً .. حفلان لـ أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي

ترشيحاتنا

استشاري مناعة: موجة شديدة من دلتا وأوميكرون ولم نصل للذروة بعد ..فيديو

كأس العالم للأندية.. الجزيرة الإماراتي يدك شباك بيري برباعية

وفاة عايدة عبد العزيز بعد معاناة مع الزهايمر| تعرف على مكان جثمانها

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة قبل انطلاق مباراة مصر والكاميرون

أحمد بلال يضع نفسه فى موقف محرج على الهواء بسبب المنتخب.. فيديو

تركت حبا في قلوب الناس| أم كلثوم مسيرة مشرفة وأعمالها جواهر خالدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (تغطية حية)

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

منخفض جوي يقترب .. الأرصاد تحذر من مساء اليوم وغدٍ |فيديو

تعليمات أمنية بغلق الكافيهات والمقاهى خلال مباراة مصر والكاميرون بالغردقة لمنع انتشار كورونا

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا.. مصر ضد الكاميرون

بعد معاناة مع الزهايمر| وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان.. الصور الأولى من كواليس مسلسل رانيا يوسف الجديد عالم تاني

تفاصيل حلقة علي ربيع في برنامج خلاويص قبل عرضعا غدا على MBC مصر

صد هجوم جوي وتنفيذ تشكيل فوق الأهرامات بختام التدريب المصري الفرنسي آمون-22

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

فيديو

شبيه منى زكي يثير جدلا على منصات التواصل الاجتماعي .. “فيديو”

تصريحات الصحة العالمية: متحور أوميكرون الأشد عدوى.. وليس آخر السلالات

لرفضه الغش.. طالب يصيب زميله بتشوهات في وجهه بعد الامتحان

رياح وأمطار وحرارة تحت الصفر.. «الأرصاد» تحذر من طقس يومي الخميس والجمعة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ