غيبوبة طرب.. كواليس حفلة أم كلثوم في فلسطين وأم فؤاد تُسميها كوكب الشرق

إلى أهالي القدس .. اقرأوا هذا ..ليلتان فقط لفاتنة الجماهير ومطربة الشرق الوحيدة الأنسة أم كلثوم.. لا تدعوا الفرصة تفوتكم ".. هكذا جاء نص الإعلان عن أول حفل غنائي لأم كلثوم في فلسطين التي زارتها مرتان فقط طيلة حياتها، وكانت تلك الزيارة في بداية مسيرة أم كلثوم الفنية لكن كان ذاع صيتها وصوتها الساحر إلى جميع الدول العربية وبدأت في إحياء حفلات بالوطن العربي.

اعلان حفلة ام كلثوم بالقدس

زيارة أم كلثوم لفلسطين

كانت زيارة أم كلثوم لفلسطين أول مرة عام 1928، غنت فيها على مسرح سينما عدن بشارع مأمن الله فى القدس، كانت ليلة رائعة أحيا فيها صوت أم كلثوم قلوب الفلسطنيون ، وكان من ضمن الحضور الموسيقار والمؤرخ واصف جوهرية وتحدث عنه في مذكراته المعروفة باسم القدس الانتدابية في المذكرات الجوهرية، قائلا: «كان الإقبال عليها شديدا – والقلم يعجز عن وصفه – من جانب الأهلين، وكان الوقوف من الحضور يوازي الجالسين على المقاعد، وأصبح الجميع وكأنهم في غيبوبة من شدة الطرب، فقدروا حشمتها ورخامة صوتها كل التقدير، وكانت ليلة لأبناء مدينة القدس من ليالي العمر التي لم يسبق لها مثيل.. تجلت كروانة الشرق وأبدعت أيما ابداع لما شاهدته من اصطفاء وتقدير وحب الشعب لها، الأمر الذي أفقدها وعيها حتى مزّقت منديلها الذي كان بين يديها من شدة العواطف، وإني وغيري لن ننسى أغنيتها المحببة لها آنذاك ومطلعها: وحقك أنت المنى والطلب".

ام كلثوم

لقب كوكب الشرق

وبعد حفل القدس، تلقت أم كلثوم دعوة لزيارة حيفا من شباب نادي الرابطة العربي ، وبالفعل لبت الدعوة وذهبت إلى حيفا بالقطار، وأحييت هناك حفلتان كان حصادهما حصولها على لقب كوكب الشرق، فبينما تقف أم كلثوم على مسرح الانشراح تغني وصوتها يهز أرجاء حيفا، صعدت امرأة فلسطينية من حيفا تدعى " أم فؤاد"، على المسرح لتحيي أم كلثوم وقالت لها :" أنت كوكب الشرق بأكمله".