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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل تغني الصدقة عن زكاة الودائع ؟ دار الإفتاء تجيب

هل تغني الصدقة عن
هل تغني الصدقة عن زكاة الودائع؟

هل تغني الصدقة عن زكاة الودائع؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تقول صاحبته: أنا أرملة ولدي ولدين أصرف عليهما من مالي الخاص، فهل تجب علي زكاة من أموال الوديعة، علماً بأني أقوم بإخراج صدقات منها؟

هل تغني الصدقة عن زكاة الودائع؟

وقال الشيخ أحمد وسام رداً على السائلة :" الزكاة أولى من الصدقة، فالمال المودع في البنك تجب زكاته، وطالما الوديعة هي المصدر الوحيد للإعاشة نخرج 10% فقط من الأرباح، وإخراج الزكاة مقدم على الصدقة لأنها فريضة".


حكم إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة عن المتوفين

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.


هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة؟ 

سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وأوضح فخر، خلال رده على السائل قائلًا: " أنه لو نوى إخراج صدقة لشخص ما ولكنه أعطاها لشخص اخر فلا شئ فى هذا، أما أنه لو نوى إخراج الصدقة ثم بعد أن أخرجها تغيرت نيته من صدقة الى زكاة فلا يصح هذا لأن الأعمال بالنيات.

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