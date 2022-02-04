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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.. هبوط حاد لأسهم ميتا مالكة فيسبوك.. البورصة تربح 9.1 مليار جنيه خلال أسبوع

صدى البلد

نشر صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية نستعرضها في موجز الاقتصاد من صدى البلد بالسطور التالية:

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 فبراير 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

بعد قرار البنك المركزي..اعرف أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 4 بنوك شهيرة

يستعرض صدى البلد أسعار الفائدة على الشهادات في البنوك بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. .

أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

ويستعرض “صدى البلد”، أسباب تثبيت أسعار الفائدة وفقا لتقرير لجنة السياسات الصادر اليوم الخميس في السطور التالية:

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9٪ في ديسمبر2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021. 

أرباح مخيبة للآمال .. أسباب هبوط سهم ميتا مالكة فيسبوك 26%

هبط سهم "ميتا" المالكية لمنصة فيسبوك بنسبة 25.9% عند 239.27 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلًا أكبر انخفاض يومي في تاريخه، بعدما سجل 237.07 دولار في مستهل التداولات، وفقا لـ وكالات أجنبية وعربية.

البورصة تربح 9.1 مليار جنيه خلال أسبوع

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 9.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 749.9 مليار جنيه، مقابل 740.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعادل نسبة الارتفاع نحو 1.2%.

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